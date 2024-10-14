Direniş 50. gününde: Fernas işçileri Enerji Bakanlığı'na yürüyecek

Manisa’nın Soma ilçesinde Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmalarının ardından işten çıkarılan Fernas Madencilik işçi direnişi devam ediyor.

50 gündür direnen maden işçileri, Kurtuluş Parkı’ndan Enerji Bakanlığına yürümek istiyor.

Üç madencinin sendikaya üye olmalarının ardından 19 Ağustos’ta işten çıkarılması üzerine maden ocağında çalışan tüm madencilerin iş bırakmasıyla başlayan eylemler, geçen 50 gün içerisinde Manisa’dan Ankara’ya ulaştı.

2 Ekim’den bu yana Kurtuluş Parkı’nda yalınayak nöbet tutarak direnen madenciler 10 Ekim’de parktan Meclis’e yürümek istedi ancak karşılarında yine polis ablukalarını buldu.

Tüm baskı ve engellemelere rağmen Soma’nın ardından Kurtuluş Parkı’ndaki nöbetlerini sürdüren madenciler, bugün direnişlerinin 50’nci gününü dolduracak.

BAKANLIKLA GÖRÜŞME TALEBİ

Madenciler, direnişin 50'inci gününde Enerji Bakanlığı'na yürümek istiyor.

Madenciler yürüyüş öncesi basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Fernas Madencilik'te ölümler yaşanmasın diye bakanlıkla bir daha görüşmek istediklerini dile getirdi.

Aksu, bugünkü direnişi Amasra Maden Katliamı'nda hayatını kaybeden 43 madenciye adadıklarını söyledi.