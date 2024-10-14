Direniş 50. gününde: Fernas işçilerine polis müdahalesi

Manisa’nın Soma ilçesinde Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmalarının ardından işten çıkarılan Fernas Madencilik işçilerine polis müdahale etti.

Üç madencinin sendikaya üye olmalarının ardından 19 Ağustos’ta işten çıkarılması üzerine maden ocağında çalışan tüm madencilerin iş bırakmasıyla başlayan eylemler, geçen 50 gün içerisinde Manisa’dan Ankara’ya ulaştı.

2 Ekim’den bu yana Kurtuluş Parkı’nda yalınayak nöbet tutarak direnen madenciler 10 Ekim’de parktan Meclis’e yürümek istedi ancak karşılarında yine polis ablukalarını buldu.Tüm baskı ve engellemelere rağmen Soma’nın ardından Kurtuluş Parkı’ndaki nöbetlerini sürdüren madenciler, bugün direnişlerinin 50’nci gününü dolduracak.

İŞÇİLERE POLİS MÜDAHALESİ

Direnişin 50. gününde Kurtuluş Parkı’ndan Enerji Bakanlığına yürümek isteyen madencilere polis müdahale etti.

Polis müdahalesi sonrası madenci Arif Doğan yere düşüp baygınlık geçirdi. Doğan, ambulansın gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ'DAN İŞÇİLERE DESTEK

İşçilere desteğe gelen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Bizim tarafımız belli biz madencinin yanındayız. Devletin dara düştüğü her anda koşan sizlersiniz. Bugün sizi dinlememek için elinden gelen her çabayı harcayan AKP milletvekili var. Ona arka çıkanlar var. Ama işçinin madencinin haklı inadı, inancı mutlaka sonuç verecek" dedi.

BAKANLIKLA GÖRÜŞME TALEBİ

Madenciler yürüyüş öncesi basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Fernas Madencilik'te ölümler yaşanmasın diye bakanlıkla bir daha görüşmek istediklerini dile getirdi.

Aksu, bugünkü direnişi Amasra Maden Katliamı'nda hayatını kaybeden 43 madenciye adadıklarını söyledi.