Direniş 68 gündür sürüyor: Kayyumun işten çıkardığı işçilerin açıklamasına polis engeli

Kayyum atanmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesince işten çıkarılan 223 işçinin yürüyüşüne polis tarafından izin verilmedi.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra işten çıkartılan 223 işçinin eylemleri 68 gündür sürüyor. İşçiler, Genel-İş Sendikası Van Şubesi koordinasyonunda Sanat Sokağı’nda toplanarak, yürüyüş yapmak istedi.

Ancak polis işçilerin yürüyüşüne izin vermedi. Bunun üzerine işçiler, polis ablukası altında basın açıklaması yaptı.

"HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR"

Basın açıklamasını işten çıkarılan işçilerden Sinan Koç okudu. Koç, "Hak, hukuk, adalet şiarıyla başlattığımız eylemimizin 68’inci günündeyiz. Yaşadığımız mağduriyet, hukuksuzluk ve emek gasbı iki ayı geçti. Bu süre içinde muhataplara ve kamuoyuna sesimizi duyurmaya çalıştık. İşimizi alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer hukukun, mahkemenin hak verdiği insanların çalışıp çalışmayacağına bir memur karar veriyorsa, hukuk ayaklar altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrıda bulunan Koç, "Bizim yerimize alınan kişilerin kimlerin yakını olduğunu, hangi gerekçelerle işe alındıklarını açıklayın. Engelli arkadaşlarımızın iade işlemleri neden yapılmıyor? Bu işçi kıyımı, kendi çevrelerini işe almak için yapılmıştır" dedi.

Dayanışma çağrısı yapan Koç, "Van bizimdir, emek bizimdir. Kayyuma ve rant çevresine geçit vermeyeceğiz. 223 işçinin mücadelesi bu kentin ve bu ülkenin bütün emekçilerinin mücadelesidir" diye konuştu.

İŞÇİLERİN AÇIKLAMASINA DESTEK

Açıklamaya DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, kentteki sivil toplum örgütleri ve çok sayıda yurttaş da destek verdi.

Eylemde "223 işçinin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılması kabul edilemez. İşimizi geri istiyoruz. Direne direne kazanacağız" yazılı pankart taşınırken, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.