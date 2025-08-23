Direniş aydınlatacak

Ebru ÇELİK

İstanbul Ümraniye’de “rezerv yapı alanı” ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm adı altında yürütülen yıkım ve tahliye sürecine karşı mahallelinin direnişi büyüyor. Son olarak önceki gün elektrik su ve doğalgazı kesmek için mahalleye binlerce çevik kuvvet eşliğinde ekipler girdi. Evlerini bırakmak istemeyen ve direnen yurttaşlar darp edilerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bunun üzerine Topağacı Barınma Hakkı Meclisi üyeleri akşam elektriksiz mahallede telefon flaşlarını açarak eylem yaptı.

ULAŞIM KESİLDİ

Ümraniye’nin en ücra noktasındaki mahalledeki eyleme saatler kala ulaşım kesildi. Otobüs şoförü “Eylem varmış orada indiremeyeceğiz” diyerek önceki duraklarda yurttaşları indirdi. Mahalleli, AKP’li Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın talimatıyla mahalleye ulaşımın durdurulduğu aktardı. Yürüyerek direniş alanına ulaşan yurttaşlar “Elektriğimiz yok diye mahalle aydınlık değil diyorlar. Açalım telefonlarımızın ışığını aydınlık mahallemizi görsünler” diyerek mahallede yürüyüş yaptı. “Barınma hakkımızdan vazgeçmiyoruz, direne direne kazanacağız” yazılı bir pankart açarak mahallede yürüyen yurttaşların sloganları mahallede yankılandı.

Eylemde sık sık İsmet Yıldırım da protesto edildi. Yurttaşlar “İsmet istifa” sloganları attı. Yurttaşların eylemi polis ekiplerince kesildi. Polis, yürüyüşe müdahale edince arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle bazı yurttaşlar yaralandı, bazıları gözaltına alındı. Dakikalar süren arbedenin ardından engelleri aşan yurttaşlar, Topağacı Barınma Hakkı Meclisi Bürosu önünde bir araya geldi. Tüm geceyi sokakta geçiren yurttaşlar, mahallelerini terk etmeyeceklerini ve direnişe devam edeceklerini vurguladı.

Mahalledeki evinde oğluyla yaşayan 60 yaşındaki Zahide Kara, gözyaşlarıyla yaşadıklarına isyan etti. Elektriği ve suyu kesildiği için desteğe gelenlere çay dahi ikram edemediklerini söyleyen Kara, “Bize ev vermiyorlar. 25 bin liradan aşağı ev yok, bize aylık 8 bin lira kira desteği vadediyorlar. Nasıl geçineceğiz?” diyerek yakındı. Zahide Yakıt ise yüksek kiralara tepki gösterdi. Yakıt “Hep söz veriyorlar, hiç yazılı belge yok. Biz kandırılmak istemiyoruz. Oğlum çocuklarına mı baksın, kira mı ödesin? Evimiz varken şimdi yeniden bize satmaya kalkıyorlar” diye konuştu. Mahallede yaşayan genç bir kadın ise 3 çocuğunu komşusuna bırakarak eyleme katıldı. Polis müdahalesine tepki gösteren kadın “Bize vuruyorlar, ters kelepçeyle işkence ediyorlar. Kiralık ev arıyoruz, ama çoğu kişi ‘çocuğun var’ diye vermiyor. Ortada kaldık” dedi.

∗∗∗

BUNUN ADI İŞKENCE

Direndiği için ters kelepçeyle gözaltına alınan Sevgi Aydoğan da serbest bırakıldıktan sonra eyleme katıldı. Aydoğan yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben 4 çocuğumla yalnız yaşayan bir anneyim. Elektriklerimi kesmemeleri için yalvardım. 5 polis kollarımdan tutup çekti. Kollarım morardı, şişti. Ters kelepçeye alarak işkence ettiler. Bu yaşananlar çocuklarımın gözü önünde oldu.”