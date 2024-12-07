Direniş barikatı aştı

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasının 146 işçisi, işten atılmaları üzerine direnişlerinin 140’ıncı günü olan dün Ankara’ya yürüyüş başlatacaklarını duyurmaları üzerine kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Dün sabah saatlerinde fabrika önüne çok sayıda polis ile gözaltı aracı ve TOMA getirildi. Fabrikanın önünden başlayarak Çatalca Adalet Sarayı’na yürüyecek olan işçileri polis ablukaya alarak yürümelerine engel oldu. Ablukadan çıkmak isten 5 işçi gözaltına alındı. 8 saat süren ablukanın ardından işçiler, gözaltına alınanlar serbest bırakılana kadar yürüyüşe geçmeyeceklerini açıkladı.

Ablukaya alınan işçilerle dayanışma göstermek için buraya gelen sendika temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve yurttaşlar, ablukanın sürdüğü 8 saat nöbet alanından ayrılmadı. Polonez işçilerine CHP, SOL Parti, TİP, DİP, DGD-Sen, Nakliyat-İş Sendikası da destek verdi. Polisler, destekçileri de ablukaya alarak giriş çıkışları engelledi. Bir süre sonra gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılmasıyla işçiler, basın açıklaması yapmak üzere Çatalca Adliyesi’ne yürüdü. İşçileri takip eden gazeteciler de polis müdahalesi ve engellemelerle karşı karşıya kaldı.

Geceyi Çatalca Meydanı’nda geçirmeye karar veren işçiler, yürüyüşlerini bugün başlatacaklarını duyurdu.

BAKAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Burada basın açıklamasını okuyan Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, "Ürdünlü sermayeye ait olan fabrikada çoğunluğu kadın olan 20 yıllık işçiler asgari maaş dahi almıyordu. Neden az maaş aldıklarını sorduklarında ise ‘Biz değil devletiniz belirliyor maaşınızı’ cevabını aldılar. Haklarını almak için sendikamıza üye oldular ve ardından işten çıkarıldılar" diye konuştu. Durdu, direniş süreçlerinde pek çok kuruma haklarını aramak için gittikleri ancak hiçbir kurumun yasaları çiğneyen Polonez fabrikası için caydırıcı bir ceza uygulamadığını söyledi.

Durdu, "Çatalca Kaymakamlığına gittik, bize hak verdiler. Valiliğe gittik, bize hak verdiler. Çalışma Bakanı müfettiş gönderdi fabrikaya, yine biz haklı bulunduk. Ancak anayasal hakkı olan sendika hakkını kullanmak isteyen işçilerin işe iadeleri yapılmadı. İşçilerle Çalışma Bakanlığına gittik. Kadın işçiler anlattı. Birinin evinde felçli kocası var, diğeri ‘Ben çocuğumu okula gönderirken beslenme çantasını dolduramıyorum’ diyor. Çalışma Bakanı, buranın çadır devleti olmadığını ve işverenlerle görüşeceğini söyledi. 1 ay geçti bu sözün üzerinden. Biz artık hakkımızı almak için, Çatalca’nın köylerinde yaşayan emekçilerle Ankara’ya yürüme kararı aldık ve vermedikleri haklarımızı haykırmak için, geri almak için başkentimiz Ankara’ya yürüyoruz" dedi.

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KADINLAR EN ÖNDE

Direnişteki kadınlar, polis ablukasına tepki gösterdi. Polonez işçisi kadınlar polise, "Ne istedik, haklarımızı istedik sadece. Gidin katilleri yakalayın, hakkını arayanları değil" dedi.

Bir başka işçi, polislere "Kadınlar katledilirken neredeydiniz" diyerek tepki gösterdi.