Direniş bir haktır

POLİTİKA SERVİSİ

Ankara Barosu’nun düzenlediği "Protesto Hakkı Konferansı", dün başladı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, dijital çağda protesto biçimleri ve kamusal alanların sahipliği gibi konuların ele alındığı konferansta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Ülkede özellikle Gezi direnişinden bu yana artan kolluk şiddeti, fişlenme, yargı baskısı ve geleceğe dair kaygıların bu hakkın kullanılmasını engellediğini vurgulayan Sağkan, 19 Mart’ta başlayan öğrenci eylemlerine atıf yaptı. Sağkan şöyle konuştu: “Aslında korkuları açığa çıkacak bir küçük kıvılcım, bir cesaret.

19 Mart sürecinde de geleceğe ilişkin kaygı duyan, hak ve özgürlüklerine ilişkin kaygıları olan gencecik insanlar ise bu cesareti ortaya koydular. Ancak bugün herhalde konuşulması gereken unsurlardan birisi de temel hak ve özgürlüklerini korumak yerine onu sınırlandıran bir unsur haline gelmiş olması"

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ise hukukun bir direniş alanı olduğunu, protesto hakkının da yalnızca yasal değil tarihsel ve evrensel bir hak olduğunu vurguladı. 19 Mart sonrası eylemlerin bastırıldığını, gözaltı ve tutuklamaların olağanlaştığını, öğrencilere yönelik baskıların arttığını söyledi. Konferansın, bu baskılara rağmen protesto hakkının güvenli, meşru ve yaşanabilir bir biçimde kullanılabilmesi için hukuki zeminin tartışılması açısından önemli olduğunu belirtilirken mücadelenin büyütüleceği vurgulandı.