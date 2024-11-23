Direniş değil, kepçeler duracak

İlayda SORKU

Cengiz Holding’in Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde hayata geçirmek istediği Halilağa Bakır Madeni projesine karşı yurttaşların ve doğa savunucularının mücadelesi devam ediyor. Şirket, faaliyetlerini sürdürmekten geri durmasa da yurttaşlar ağaç kesimine karşı direnişlerini birçok noktada sürdürüyor.

Proje kapsamında, alana İliç’teki atık havuzuna benzer bir yapı inşa edilmek isteniyor. Atık havuzunun yapılacağı alanda geniş bir çukur açılacak. Yaşam savunucuları gerçekleştirdikleri nöbet ile çukur açılmak istenen bölge dahil birçok noktada şirketin faaliyetlerini şimdilik durdurdu. Dün itibarıyla talana karşı nöbet tutan yurttaşlardan biri, kereste haline getirilmiş ağaçların yüklendiği kamyonları, diğer birkaç yurttaş ise atık havuzun başındaki iş makinelerinin, kepçelerin faaliyetini engelledi. Ayrıca bölgenin üst tarafında süren ağaç kesiminin de önüne geçildi.

Kazdağları Ekoloji Platformu’ndan Füsun Kayra, dava sürecine rağmen faaliyetlerini sürdüren şirketin bölgeyi tahrip etmeye devam ettiğini belirtti.

Kayra, dün itibarıyla en az 5 noktada çalışmaların engellendiğini belirterek, “Kesim alanlarının başında durduk, kimse alanı terketmedi. İş makinelerini ve kamyonları durdurduk. Biz alandan ayrılmayınca ağaçları kesenler çalışmayı bırakarak bölgeden ayrılmak durumunda kaldı” dedi.

DOĞRUSUNU ANLATSINLAR

Şirket mühendislerinin alana geldiğini ve doğa savunucularını hedef aldığını belirten Kayra, “Şirket mühendisleri, desteğe gelen insanlara bizleri gösterip, ‘Bunlara inanmayın, iddiaların hepsi yalan. Gelin, biz size halkla ilişkiler bölümümüzde doğrusunu anlatalım. Onların anlattığı gibi değil hiçbir şey’ diyerek direnişi kırmaya çalıştı. Ancak buradaki insanlar bilinçli ve kararlı” diye konuştu.