Direniş dersini veriyorlar!

Ülkede eğitim sistemini adeta yapboza çeviren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) attığı her adımda eğitimcilere darbe vurmaya devam ediyor. Mülakat mağduru öğretmenler, özel sektör öğretmenleri ve proje okullardan sürgün edilen eğitimciler, haklarını almak için yurdun dört bir yanında direnişe geçti.

30 HAZİRANDA BAKANLIK’A

MEB’in 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yaptığı mülakat sonucu kontenjan dışına itilen mülakat mağduru öğretmenlerin başlattığı mücadele 236’ncı gününü geride bıraktı. Öğretmenler, 30 Haziran’da Bakanlık önünde oturma eylemi başlatacak. Ancak ülkenin dört bir yanında sesini yükselten eğitimciler sadece mülakat mağduru öğretmenlerle sınırlı değil. Özel sektör öğretmenlerinin, taban maaş ve özlük haklarının verilmesi talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya doğru başlattığı yürüyüş ise 3’üncü gününü geride bıraktı. MEB’in proje okullardan sürgün ettiği binlerce öğretmenden bir kısmı henüz bir okula yerleştirilmezken eğitimciler dün Ankara’daki Çankaya İlçe Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi.

HEP AYNI İSİM

Mülakat mağduru öğretmenlerden Özkan Özdemir, taleplerinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidarın “mülakatlar kaldırılacak” sözünün tutulması ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi olduğunu söyledi. Özdemir, “Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nda müsteşarlık görevindeyken mülakatların altyapısını hazırladığı ve 2018 yılına kadar açık bir şekilde hak gaspına neden olduğuna şahit olmuştuk. 2018 yılında müsteşarlık makamının kaldırılmasıyla beraber mülakatlarda KPSS puanının yuvarlaması usulüne geçildi ve 2023 yılına kadar hiçbir öğretmen ‘Hak kaybı yaşadım’ diyerek MEB kapısına dayanmadı. Tekin Milli Eğitim Bakanı olduğunda ise mülakatlarda yapılan haksızlıklar yeniden yaşandı” dedi.

Mülakatlarda 1611 öğretmenin mağdur edildiğini ifade eden Özdemir şunları söyledi:

“Mülakatlarda yaşanan hak gaspları hep Tekin önemli bir mevkide iken yaşanıyor. AKP içinde kümelenen ve bazı ayrıcalıklı grupları kayırmak adına birileri görev aldığı dönemde bu haksızlıklar baş gösteriyor. Tekin’in inatlaşması ve göz göre göre emek hırsızlığı yapması haklılığından gelmiyor.”

MÜCADELEMİZ ORTAK

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Basın Danışmanı Duygu Ekinci taban maaş taleplerinde bürokratik açıdan ilerleme kaydettiklerini ifade etti. Ekinci, “Henüz talebimizi yasalaştıramadık ama normalde adından hiç bahsedilmeyen bir sektördeki öğretmenlerin, sadece onların problemleriyle ilgili Eğitim Komisyonu’nun bir araya gelmesini sağladık. Şimdiye dek, yasal güvence altına alınacağı söylenmişti ancak bu söz henüz tutulmadı. Biz de bunu unutmadığımızı göstermek ve sorunların

bundan ibaret olmadığını göstermek adına yürüyüş başlattık” dedi.

Özel sektör öğretmenlerin yaşadığı sorunların birçok öğretmenle ortak olduğuna dikkat çeken Ekinci, eğitimcilerin başlattığı mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

Ekinci şöyle konuştu: “Özel sektör öğretmenlerine zamanında verilen haklara sahip çıkılmazsa nasıl herkesin elinden alınabileceğini gösteriyor. Mücadele için sokağa çıkan, ayağa kalkan herkesle biz dayanışma içerisindeyiz."

"MAĞDUR EDİLDİK"

Proje okullardan sürgün edilen öğretmenler dün Ankara’daki Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Açıklamada konuşan Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Tülay Yıldırım, “Proje okullarına öğretmen atamasına ilişkin yönetmelikte hiçbir netlik, kriter, ilke, liyakat. Ancak yandaşlık, torpil, kayırmacılık, sendika-siyaset ilişkileri var. Akademik anlamda en başarılı öğrencilerin eğitim aldığı bu okullardaki ilerici öğretmenler tasfiye edilerek öğretmen kıyımı yapılmıştır. Görev süresi uzatılmayan 9 bin 251 öğretmen norm fazlası durumuna düşürülerek mağdur edilmiştir. Proje okulu uygulaması sonlandırılmalı hukuksuz şekilde okullarından gönderilen öğretmenlerle ilgili işlemler iptal edilmelidir” ifadelerini kullandı.