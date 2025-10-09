Direniş doğayı kazandırdı

Haber Merkezi

Ankara Gölbaşı’na bağlı Kırıklı Köyü’nde kömür madeni projesine karşı yürütülen hukuk mücadelesi köylülerin zaferiyle sonuçlandı. Mahkeme, Ankara Valiliği’nin projeye dair verdiği “ÇED Gerekli Değildir” kararını iptal etti.

Kömür madeni için ilk ÇED süreci 2021 yılında başlatılmış, 1100 hektarlık ruhsat alanının 150 hektarlık bölümü ASKİ’nin “köyün içme suyuna zarar verir” yönündeki olumsuz görüşüyle iptal edilmişti. Ancak şirket, 2023’te projeyi 24,9 hektarlık küçük bir alan gibi gösterip ÇED sürecini baypas etmeye çalışmıştı.

Kırıklı Köyü Muhtarı Ali Rıza Özdemir, köyde hâlihazırda çalışan bir maden ocağı bulunduğunu hatırlatarak, “İkinci bir maden köyün ölüm fermanı olurdu. Kamyonların tozundan zaten nefes alamıyoruz. Bu davayı kazanarak suyumuzu, toprağımızı, yaşamımızı koruduk” dedi. Özdemir, davayı sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.