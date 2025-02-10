Direniş fabrika fabrika yayılıyor

Emek Servisi

Antep’te bulunan Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) işçi eylemleri büyümeye devam ediyor. İşçilerin OSB işverenlerinin yüzde 30 oranında zam dayatmasına karşı gerçekleştirdikleri eylemler fabrikadan fabrikaya yayılıyor. Birleşik Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi Ufuk Halı işçileri patronun yüzde 30 oranındaki ücret zammı karşısında iş durdurarak fabrika önüne çıkan işçiler yüzde 40 oranında zam almıştı.

Ufuk Halı’daki kısmi kazanımın ardından Barem Ambalaj, Ender Alüminyum, Yalçın Kardeşler Fabrikası, Karafiber Tekstil ve Şireci işçileri iş bıraktı. Barem Ambalaj ve Ender Alüminyum’da da eylemlerin ardından kısmi kazanımlar geldi. Karafiber Selçuk İplik’te ise birliklerini koruyamayan işçiler, eylemlerini sonlandırmak zorunda kaldı. Son olarak dün Çelikaslan Tekstil de işçileri de direniş başlattı.

AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın patronu olduğu işyerinde işçiler yüzde 30 oranındaki zammı kabul etmeyerek yüzde 50 oranında zam talebiyle şalter indirdi. Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da direnişteki işçileri ziyaret etti. İşçilerle sohbetinde Başpınar’daki fabrikalarda bir bir işçilerin direne direne kazandığını ifade eden Karaca, Çelikaslan’a seslendi. Karaca, şunları söyledi: “Ben bu şehrin işçilerinin milletvekili olarak size soruyorum, Pazar günü 12 saat çalıştırdığınız bu işçiler, emeklerinin hakkını alabilmek için iş durdurduğunda onları işten atmakla tehdit ettiniz mi? ‘Bir daha bu Başpınar’ın hiçbir fabrikasında iş bulamazsınız, sizi süründürürüm’ dediniz mi? Çıkıp açıklamanızı istiyoruz. Kimse işçiye ekmek vermiyor, işçi kendi emeğiyle, kendi alın teriyle kendi ekmeğini kazanıyor.”