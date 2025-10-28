Direniş günlüğü

Emek Servisi

SOKAKLAR EMEKÇİNİN

Yüzlerce işçi ve emekçi; işten çıkarmalar, ödenmeyen maaşlar, gasp edilen tazminatlar, ağır iş yükü, uzun çalışma saatleri, alınmayan önlemler ve mobbing karşısında direnişe geçti. Yurdun dört bir yanında emekçiler, iktidarın sermaye yanlısı politikalarıyla adeta kanun haline gelen bu hak gasplarına karşı ses çıkarıyor. Ankara’dan Van’a, Kocaeli’nden Tokat’a farklı farklı işkollarından yüzlerce emekçi, bir araya gelerek insanca bir yaşam için mücadele ediyor, direniyor.

KURYELER KONTAK KAPATTI

Van’da Tıkla Gelsin firmasına bağlı motokuryeler, önceki gün yaşadıkları hak ihlalleri ve çalışma koşullarındaki adaletsizlikler nedeniyle kontak kapatarak iş bıraktı. Eyleme katılan kuryeler, şirket yönetimi tarafından izinlerinin iptal edildiğini, sürekli mobbinge maruz kaldıklarını ve ağır çalışma koşullarına zorlandıklarını dile getirdi. Motokuryeler ayrıca uzun mesafelerde düşük ücretlerle çalıştıklarını belirtti. Motokuryeler, talepleri karşılanana dek eylemlerini sürdüreceğini ilan etti.

Bugünün BirGün'ü

SAĞLIK EMEKÇİLERİ AYAKTA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi işçileri, geriye dönük ödemeleri için basın açıklaması düzenledi. Dün İbni Sina Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, “Vergisi peşin, ödemesi taksitle!” yazan bir pankart taşıdı. Hastane güvenliği çalışanların eylemini engellemeye çalıştı. Engelleme girişimlerine müsaade etmeyen sağlık emekçileri önce hastane önünde, ardından da hastane içinde eylemlerini gerçekleştirdi. Eyleme SOL Parti Ankara İl Örgütü de destek verdi.

GREV ÇADIRINDA BİR HAFTA

Kocaeli Gebze’de bulunan Smart Solar’da 166’sı kadın 260 işçinin çıktığı grev bugün ilk haftasını doldurdu. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) örgütlü metal işçileri, sendika karşıtı işverenin toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalaması talebiyle 7 gündür üretimden gelen güçlerini kullanıyor. İşçilerin yüzde 75 zam talebine karşılık işveren yalnızca yüzde 7’lik seyyanen zam tanımlamış, işçiler durumu ‘alay etme’ olarak değerlendirmişti.

ŞIK MAKAS DİRENİŞİ YAYILIYOR

Tokat’ın Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Şık Makas / Crs Denim fabrikasında işçilerin başlattığı direnişi üç haftadır sürüyor. Ücretlerini alamadıkları için fiili greve çıkmalarının ardından işten çıkarılan 800 işçi, örgütlü bulundukları Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) ile birlikte 22 gündür direnişte. Aynı zamanda dün KESK İzmir Şubeler Platformu, direnişteki Şık Makas işçilerine destek olmak Alsancak’ta basın açıklaması düzenledi.

ALACAK EYLEMİNE GÖZALTI

İstanbul Finans Merkezi Halkbank şantiyesinde çalışan işçiler, yüklenici firma YDA Group’un tazminat ve fazla mesai ücretlerini ödememesi üzerine dün firma önünde eylem yaptı. İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş sendikalarının çağrısıyla düzenlenen eyleme polis müdahale etti, dört işçi ile İnşaat-İş Genel Başkanı Yunus Özgür gözaltına alındı. İşçiler, şantiyede aylardır ödenmeyen haklarını talep ettiklerini, ancak firmanın süreci uzattığını söyledi. İşçiler, fazla mesai ve resmi tatil ücretlerinin de içeride olduğunu vurguladı.