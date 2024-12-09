Direniş halkın desteği ile dördüncü ayında

İlayda SORKU

Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent AŞ’de çalışan ve Ağustos ayında işten çıkarılan 93 işçi, belediye binası önünde başlattıkları direnişi sürdürüyor. 122 gündür mücadeleyi sürdüren işçiler, talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

İşten atılan işçilerden biri, BirGün’e şunları aktardı: “Dönüşümlü olarak burada direnmeye devam ediyoruz. Bir kısım günlük işlere gidiyor, bir kısım burada kalıyor. Hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçları içeren bir maddeden işten atıldık, işsizlik maaşı alamıyoruz, tazminat alamıyoruz. Hepimizin ortak talebi herkesin hakkının verilmesi, kodların kaldırılması ve gelip bizden bir özür dilenmesi.”

8 TAKSİTLE MAAŞ

Çıkartılmadan önce maaşlarını eksik ve taksitle aldıklarını aktaran bir işçi, “Ayda 8 taksitle maaş aldığımız oldu. Sendikalıyız, sendikadan ses çıkmıyor. 2-3 aydır maaş alamamışız, borç harç içindeyiz. Eşlerinden boşananlar olmuş, çoluğunu çocuğunu geçindirmeye çalışan insanlar var… Hakkımız için eylem yaptık” dedi.

122 GÜNDÜR BEKLİYORUZ

Öte yandan işçiler, DİSK Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube’nin yanlarında durmadığını da aktardı. Sürecin başından beri sendikanın kendilerini oyaladığını kaydeden diğer bir işçi, “Kış geldi, havalar soğuk, donuyoruz burada. Bir eylem çadırımız bile yok. Arkaya iki tane sendika bayrağı asılıyor, sendika ‘Buradayız’ diyor. Hepsi bu, yeteri kadar destek görmüyoruz sendikadan. İlk günden beri bize, ‘Bekleyin’ diyorlar. 122 gün oldu, bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karşıyaka halkının kendilerini desteklediğini belirten işçiler, “Başta bize tepki gösterenler de olmuştu ama şimdi hepsi bizi kucaklıyor. Kimi öğlen yemeği getiriyor, kimi poğaça yapıyor. Halk bizimle” dedi.

Direnen işçilere SOL Parti’den destek geldi. Belediye binasının önünde direnen işçileri ziyaret eden SOL Parti İzmir İl Örgütü, hakları iade edilene dek işçilerin yanında olacaklarını ifade etti.