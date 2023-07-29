Direniş herkese siyaset öğretiyor!

Akbelen’de ağaç kesimine karşı direniş 5’inci gününde sürüyor. Kolluk kuvvetleri yine yaşam savunucularına biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Kılıçdaroğlu, atılan sloganların ardından kesim yapılan alana girdi.

Aycan KARADAĞ-Asena TUNCA

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş beşinci gününde devam ediyor. Sık sık jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan yurttaşlar, tüm engellemelere rağmen orman katliamını durdurmak için mücadele ediyor.

Bölgedeki yurttaşlara destek için ülkenin dört bir tarafında Akbelen Ormanı'na gitmek isteyenler engelleniyor. Milas sınırları içerisinde defalarca kolluk kuvvetleri tarafından çevirme yapılıyor.

Günlerdir jandarmanın bibergazı, tazyikli su, kalkan ve copuna maruz kalan yaşam savucunuları dün de sert müdahaleye maruz bırakıldı. Bölgeye dayanışmak için gelen siyasiler de jandarmanın müdahalesinden nasibini aldı. Müdahale esnasında Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, yere düşürüldü ve gözaltına alınmak istendi. Çubuk, milletvekili olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.

GAZETECİLERE ENGEL

Yaşam alanları ellerinden alan İkizköylülerin iletişim hakları da gasp ediliyor. Bölgeyi kuşatan kolluk kuvvetleri koydukları sinyal bozucularla bölge halkının iletişimini ve gazetecilerin işini yapmasını engelliyor.

Akbelen Direnişçileri’ne destek için dün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gitti. Kılıçdaroğlu’na CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile birlikte MYK üyeleri ve milletvekilleri de eşlik etti.

Yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'nu "Direne direne kazanacağız" sloganı ile karşıladı. Açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğiniz mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkân tanımak için... Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli, sizin derdinizi anlatmanız önemli; çünkü derdi yaşayan sizlersiniz, sorunu yaşayan sizsiniz, mağdur olan sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır bu ağaç... Bu ağacın ömrü bizden çok daha fazladır; ama bu ülkede ormanda ne olduğunu, ormanda yaşamanın ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim."

"Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı beşli çete diyordum? Boşuna mı 'Bu beşli çeteler milletin kanını emiyor' diyordum? Bunun için söylüyordum” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

Açıklamalarının ardından aracına binerek bölgeyi terk etmek isteyen Kılıçdaroğlu’na yaşam savunucuları tepki gösterdi. CHP Lideri’nin kesim alanına girmesini isteyen bölge halkı, “Arabaya değil, barikata” sloganlarını attı. Bunun üzerine, Kılıçdaroğlu, daha sonra ağaçların kesildiği maden sahasına girdi.

Kılıçdaroğlu'nun bir heyet ile birlikte girdiği maden sahasına yurttaşlar da eşlik etmek istedi. Jandarma, yurttaşlara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahalede 3 kişi gözaltına alındı.

TANAL İLE GERGİNLİK

Akbelen'de giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki heyette yer alan CHP'li Mahmut Tanal ile yurttaşlar arasında tartışma çıktı. Tanal, direnişçiye “Sen AKP’nin provokatörüsün” dedi. Tanal, kendisine "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" diyen yurttaşa, "Sen AKP’nin provokatörüsün" karşılığını verdi. Mahmut Tanal, yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki gösteren yurttaşlara sertçe yanıt verdi.

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SOL PARTİ: DİRENENLER TARİH YAZIYOR

SOL Parti de Akbelen Direnişi’nde destek olmak için direniş alanına geldi. SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer yaptığı açıklamada, “Toprağına, ormanına, doğasına sahip çıkan Akbelenlileri ve İkizköylüleri hep birlikte alkışlayalım. Teşekkür ediyoruz onlara. Tüm Türkiye’miz, çocuklarımız ve geleceğimiz için hepsinin ellerinden öpüyoruz. Akbelen Ormanı’nı koruyan İkizköylülere teşekkür edilmesi gerekirken, maalesef bugün, jandarmanın biber gazları ve coplarıyla karşı karşıya geliyorlar. Her zaman bizi düşmanı dışarıda aramamız gerektiğiyle telkin ettiler. Oysa doğa, tarım, toprak, yaşam ve insan düşmanları maalesef ki başımızda” dedi.

Başer şunları dile getirdi: “Bir ülke düşünün ki halk ormanını, toprağını ve doğasını korumak için savaşırken; iktidar ise şirketlere bu ormanları altın tepsiyle sunuyor. Bu ülke halkı, köylüleri ve doğası bunu hak etmiyor. İşte bugün Akbelen’de İkizköylüler, direnenler tarih yazıyor. Çocuklarımız asla sizin yazdığınız bu tarihi unutmayacak ve bunun önünde saygıyla eğilecekler. Toplumsal muhalefet burada, esas muhalefet burada. Akbelen’de direnenlerdir esas muhalefet. O yüzden tekrar, ‘Direne direne kazanacağız’ diyen, doğasına sahip çıkan Akbelenlileri alkışlayalım. İnce Mehmet’ler kazanacak, Hatice’ler kazanacak. Limak değil, Akbelen kazanacak.”

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308 KURUMDAN DESTEK AÇIKLAMASI

DİSK, KESK, TMMOB’ye bağlı odalar ve TTB’nin yanı sıra aralarında siyasi partiler, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet, ekoloji ve demokrasi mücadelesi veren 308 kurum, Akbelen Ormanı'nda Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı yaptığı ortak açıklamada, “İkizköylülerin yanında olduğumuzu bildiriyor, tüm yetkilileri sorunun çözümü için ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz. Akbelen Ormanı’ndaki abluka kaldırılsın, kesim kararı durdurulsun! Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve gözaltı kararlarına son verilsin” dedi.

Madenciliğinin bölgeye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceği aktarılan açıklamada, “Bilim insanları tarafından da tespit edilmesine rağmen bu ‘kirli enerji’ yönetim modeli için üstün kamu yararından vazgeçiliyor. Yörede yaşayan halkın talepleri hiçe sayılıyor” ifadelerine yer verildi.