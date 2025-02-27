Direniş kaçınılmaz

İlayda SORKU

Ülkenin birçok kentindeki üniversitelerde öğrenciler yasaklamalar, baskılar ve yapılan zamlara karşı ses yükseltiyor. Öğrencilerin birlikte mücadelesi kazanımları da birlikte getiriyor. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin, 28 öğrenci kulübü ve 6 topluluğunun yönetim kurulu feshetmesi öğrencileri ayaklandırdı.

ZAMMA KARŞI MÜCADELE

İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri yemekhane ücretlerine yapılan zamlara karşı isyanda. Öğrenciler, "Her dönem başı yaptığınız zamlardan bıktık, yemekhaneye yapılan zammı kabul etmiyoruz! Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz" dedi. Öğrencilerin zamların geri alınması için başlattıkları eylemler de sürüyor.

ODTÜ’TE KAZANIM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü öğrencileri de geçtiğimiz güz döneminde bölüm başkanlığı tarafından, öğrenci görüşü alınmadan alınan kararla ‘irregular’ (düzensiz) derslerin kaldırılması kararına karşı başlattıkları mücadeleyi kazandı.

PADİŞAH FERMANI

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, "İşgal Kafe" eylemlerine katıldığı veya destek verdiği gerekçesiyle çok sayıda öğrenci kulübünün yönetim kurullarını görevden aldı ve faaliyetlerini askıya aldı. Alınan karara göre, 28 öğrenci kulübü ve 6 topluluğunun yönetim kurulu feshedildi, kulüplerin tüm etkinlikleri 28 Mart’a kadar iptal edildi.

Kampus içerisindeki ortak alanların ticarileştirilmesi ile öğrencilerin kullanımına kapatılmasına karşı tamamen barışçıl şekilde düzenlenen İşgal Kafe eylemlerinin ardından kulüplere yönelik bu yaptırımın gelmesi, öğrenci toplulukları tarafından doğrudan bir cezalandırma olarak değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış Rektörü Naci İnci’nin imzası bulunan ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 154’üncü maddesine dayandırılan kararda neden "Açıkça suç olan bir eyleme teşvik ettiklerinden dolayı" ifadeleriyle yer aldı. TCK’nın 154’üncü maddesi, “Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir” şeklinde düzenleniyor.

MÜLKİYELİLERE ENGELİ

Mülkiyeliler Birliği’nin Ankara Üniversitesi Siyasal Bildiler Fakültesi’nde 49. Olağan Genel Kurul seçimi için talep edilen salon tahsisi, rektörlük tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak tarihinde yazılı yapılan talebe telefon yoluyla olumlu dönüş sağlandı. Dernek tarafından uygun görülme beyanının yazılı istenmesine karşın buna gerek olmadığı ifade edildi. Dernek ise yapılan konuşma içeriğini 5 Şubat 2025 tarihli tutanağa bağlayarak kayda aldı. Ancak 20 Şubat 2025 (Perşembe) tarihinde saat 15.00 sularında dekanlık personeli yine telefonda tahsisin iptal edildiği bilgisini verdi. Yapılan açıklamada, “Genel Kurulumuzu Okulumuzda yapabilmek için yoğun çabamız devam etmektedir. Yaşanacak gelişmelere göre keyfiyet aday üyelerimize de iletilecek ve alınacak kararlar siz saygıdeğer üyelerimizle paylaşılacaktır” denildi.

DİRENİŞ SÜRECEK

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü (BÜÇEK) Yönetim Kurulu’ndan bir öğrenci, rektörlük tarafından baskının artırıldığına dikkat çekti. Baskılara karşı mücadeleninin de arttığını belirten öğrenci, “Boğaziçi kayyumunun bu kadar ileri gidebilmesi, bir anda 28 tane kulübün yönetim kurulunu inaktif edebilmesi bir cesaret aldığını gösteriyor. Arkadaşlarımızın kartlarının 3 gün iptal edilip haklarında disiplin soruşturması başlatılması ve gelinen süreçte kulüplere bir darbe yapılması; bu süreçleri birbirinden bağımsız okuyamayız. Bizler ne kadar direnirsek, ne kadar Boğaziçi direnişi ruhunu devam ettirirsek, aslında kayyum yönetimi de o kadar çaresiz kalıp bu şekilde zor kullanmaya başvurmak zorunda kalıyor. Bu yönteme gidilmesinin sebebi bizim teslim olmayışımızdır, direnişimizdir. Bize karşı burada bir baskı var, bir zulüm var. Bu noktada bizlerin direnişinin de devam etmemesi kaçınılmaz.”

HAYVANLAR DA MAĞDUR

Özellikle BÜÇEK tarafından yürütülen kampus hayvanlarının bakımıyla ilgili faaliyetlerin bu yasaklardan doğrudan etkilendiğini belirten öğrenci, “Bizim bir alt kurulumuz var, Hayvan Hakları Topluluğu. Bu topluluk, kampusdaki kediler ve köpeklerle ilgileniyor. Onların bakımı, veteriner masrafları gibi işleri üstleniyor. Topluluğumuz her hafta bir masa açıyor ve vegan yemekler dağıtıyor. Bu yemeklerden elde edilen gelirle de masraflar karşılanıyor. Şimdi ise bu masa açılamayacak. Önümüzdeki 5 hafta en iyi ihtimalle bu yapılamayacak. Şu anda 100 bin lirayı aşan bir veteriner borcu var. Bu yüzden hayvanların tedavisi de aksayacak. Üniversitenin bu kararının, yalnızca öğrencileri değil, kampusdaki hayvanları da mağdur ettiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

KABUL EDİLEMEZ

Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü (BÜFOK) üyesi bir öğrenci de karara şu ifadelerle tepki gösterdi: “Belgedeki detaylar çok dikkat çekici. Örneğin TCK’dan bir maddeye dayandırılmış ve sağ üst köşede ‘Aile Yılı’ logosu var. Bu, durumu farklı bir yöne çekiyor. İşgal Kafe eylemlerinde yalnızca sloganlar atıldı, boykot etiketleri yapıştırıldı. Bu, üniversiteye yönelik bir saldırı değil, aksine ticari bir işletmeye karşı yapılan bir protestoydu. Üniversite yönetimi ise yalnızca sosyal medya paylaşımlarına dayanarak kulüplerin yönetimlerini görevden aldı. Bu kabul edilebilir bir şey değil.”

BOĞAZİÇİ BİZİMDİR

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. “Kulüpler Bizim, Boğaziçi Bizim” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “Kulüpler, Boğaziçi Üniversitesi’nin çok sesliliğinin ifadesi ve köklü geleneklerindendir. Kulüplerin ve toplulukların faaliyetlerinin durdurulması mevcut hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi, daha da kötüye götürecektir” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve öğrenci kulüplerinin, üniversite alanı içerisinde bulunma hakkı olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dolayısıyla Üniversite yönetiminin yazısında belirtilen suç isnat edilemez. Okulun ısınma sorunu, yurt sorunu, bitmeyen tadilatlar, bitmeyen inşaatlar ve daha birçok mevcut sorun büyük bir beceriksizliğin ve yönetim krizinin sonucudur. Tek çözüm bu son derece yetersiz kayyım yönetiminin bir an önce istifa etmesidir. Naci İnci, yardımcılarıyla birlikte derhal istifa etmelidir. Boğaziçi özgür, özerk ve demokratik bir yönetimi benimseyenlerindir. Boğaziçi bizimdir.”