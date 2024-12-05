Direniş kazandırır

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EMEK SERVİSİ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik ile kısa süre önce MESS üyeliğinden ayrılan Green Transfo işletmelerinde örgütlü olan Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine söz konusu işletmelere bağlı toplam 11 fabrikada grev kararı alınmıştı. Birleşik Metal-İş Sendikası, grev kararını dün Hitachi Energy’nin 4 fabrikasında başlattı.

Hitachi Energy’nin Kartal’da bulunan fabrikası önünde toplanan işçilerle birikte olan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar alada alanda açıklamada bulundu.

PATRON VE İKTİDAR ORTAKLIĞININ SONUCU

Fabrika içinde alan taşan yürüyüş sonrası Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, işçilere seslendi. Kalifiye metal işçisinin kirasını bile ödemekte zorlandığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Atar, "Bugün biz grev noktasında üretimden gelen gücümüzü kullanıyorsak, bunun sorumluları başta doymak bilmeyen kâr hırsıyla hareket eden sermaye kuruluşlarıdır, para babalarıdır, işverenlerdir. Diğer taraftan metal işçilerinin reel ücretlerini baskılamak, düşürmek ve genel anlamda metal patronlarının ve Türkiye sermayesinin kârlarını artırma çabası içerisinde olan MESS'in kurumsal kimliğidir, Türkiye burjuvasisidir. Bir diğer taraftan da, Orta Vadeli Programla IMF direktifleri doğrultusunda, önümüzdeki yılın ve sonraki yılların sahte enflasyonları, öngörülen enflasyonlarına milyonlarca asgari ücretliyi, milyonu aşan kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesini, emekçi kamu çalışanı memurların zamlarını, kısacası milyonlarca emekçinin ücretlerini düşürme baskısı içinde olan AKP siyasi iktidarının ortak hareketi ve ortak olarak karşımızdaki gücün herkes tarafından bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

LÜTFEDER GİBİ YÜZDE 40 DEDİLER

Bileşik Metal İş Başkanı Özkan Atar işletmenin Bakanlık dahil çok farklı noktalardan baskı ı-uygulamaya çalıştığın söyleyerek ''Greve çıkacağımıza sayılı saatler kala lütfedip bize dil ucuyla yüzde 40 ücret artışını teklif ediyorlar' dedi.

Özkan Atar, “Buradan Çalışma Bakanlığı'nın yetkililerine de sesleniyoruz. Hükümetin yetkililerine de sesleniyoruz. MESS’in yetkililerine de sesleniyoruz. Fabrikaların patronlarına da yöneticilerine de buradan sesleniyoruz. Bizler üretiyoruz. Bu fabrikalara kazandırıyoruz. Bu ülkenin ekonomisi bizim alın terimizle bizim emeğimizle ayakta duruyorsa, gelişiyorsa biz bunun karşılığını siz isteseniz de, istemeseniz de söke söke almasını biliriz."

Açıklamaların ardından fabrikanın girişine ''Bu iş yerinde grev var'' yazılı pankart asıldı. 5 işletmede toplam 2 bin işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması durumunda, kademeli olarak diğer diğer fabrikalarda da greve gidilecek.

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MESS’İ DOYURMAK MÜMKÜN DEĞİL

Grev kararı sonrası açıklama yapan MESS son yaptıkları yüzde 40'lık zam önerisinin şartları zorlanarak alındığını idda etti. MESS'den yapılan açıklamada “Ancak koşulları zorlayarak yapılan bu teklif ve uzlaşma adımı maalesef karşılık bulmadı. Sanayimizin ve üyelerimizin gerçekleriyle örtüşmeyen talepler neticesinde, metal sanayiindeki şirketler uluslararası platformda rekabetçiliğini kaybetme noktasına geldi” denildi. Tüm dünyada yatırımları bulunan ve çok ciddi karlar elde eden firmaların iş Türkiye'deki işçiye gelince aldıkları tutum bu. MESS'in soluğu önce bakanlıkta sonra da Saray'da alması bekleniyor.

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YOKSULLUKTA EŞİTLİYORLAR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu:

Biz de diyoruz ki işçi sınıfı olarak, yaşadığımız bu karanlık tabloyu değiştirmek mümkün. Bu yaşadıklarımızın hiçbiri tesadüf değil, kader falan hiç değil. Bu ülkede, ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız bir düzen kurmanın yolu işçi sınıfının mücadelesini ve örgütlenmesini büyütmektir. O nedenle burada Hitachi işçilerinin yaptığı bu mücadele, bu grev ve buradaki kazanımlar bilelim ki sadece Hitachi işçilerinin, metal işçilerinin değil, Türkiye'nin işçi sınıfının kazanımı olacaktır.