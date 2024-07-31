Direniş korkuttu: TOMA getirdiler

Çatalca’da Polonez fabrikasında işten atılan işçilerin nöbeti dün de devam etti. Çalışma Bakanlığı müfettişleri fabrikayı ziyaret ederek işçilerle görüştü.

Ebru ÇELİK

İstanbul'un Çatalca ilçesinde işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında işçilerin nöbeti 13’üncü gününü geride bıraktı. Fabrikanın önüne kurulan polis barikatı dün de kaldırılmadı, fabrikanın önünde TOMA'lar beklemeye başladı. Geri adım atmayan işçiler kazanana kadar nöbeti sürdüreceklerini açıkladı.

SOL Parti İstanbul İşçi Meclisi de Polonez işçilerinin direnişine destek verdi. İşçi Meclisi temsilcileri ve il yöneticilerinden oluşan heyet Çatalca’ya giderek Polonez işçisini direniş alanında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de dün fabrikayı ziyaret etti. Müfettişler işçi ve işverenle görüşmelerinin ardından Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu ile de görüştü. Müfettişler, öncelikli olarak işten en başta çıkarılan 13 işçi ve bir engelli işçiyle konuşacaklarını açıkladı. Müfettiş grubunun ilerleyen günlerde de diğer işçilerle görüşmesi bekleniyor.

20 yıldır Polonez fabrikasında çalışan, kızı ve eşiyle beraber Kod-46 suçlamasıyla işten atılan Aynur Şengül "Çalıştığım dönem asgari maaş alıyordum. Aldığım maaşın bir kısmı vergiye gidiyordu. Aylık 13, 14 bin TL ile geçinmek zorunda kaldığım zamanlar oldu. Sadece sendika haklarımızı değil, vergide adalet de istiyoruz" dedi. Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu ise kaymakam ve işverenlerin atılan işçiler için gerçekleştirdiği toplantının ardından, kaymakamlık yetkililerinden kimsenin işçilerle görüşmediğini söyledi.

Durdu, işçilerin direnişinin yapıcı nitelikte olduğunu anlatarak şunları söyledi: "Sendikalaşma mücadelesinin 13. günündeyiz. Biz Polonez işçileri olarak yasanın bizden istediği yüzde 51 çoğunluğu sağladık. Polonez fabrikası büyük şirketlere üretim yapan, et ve süt ürünlerinde bir numara olan bir marka. Bugün öğreniyoruz ki işçilerin aldıkları asgari maaştan vergi keserek, çalışanları 13, 14 bin TL ile geçinmeye mahkum etmişler. Biz Maliye Bakanı'nın da devreye girmesini istiyoruz. Geçmişe baktığımızda Yörsan, Kafkas Şekerleme gibi firmalar işçilerin haklı mücadelelerine kulak tıkadığı için yok olup gittiler. Biz bunu istemiyoruz, işçiler üretimden yana. Tekgıda-İş Sendikası 75 yıldır faaliyet gösteren TÜRK-İŞ'in kurucularındandır. Bizim 75 yılımız mücadelelerle dolu. Biz Tekgıda-İş Sendikası olarak Polonez işçileri için verdiğimiz mücadelenin hayat bulmasını istiyoruz." Durdu, Tekgıda-İş Sendikası olarak köy ve mahalleleri gezip muhtarlarla görüşme yapacağını açıkladı. Muhtarların işçilerin direnişine destek vermesi gerektiğini söyleyen Durdu, sendikanın süreç boyunca gereken adımları atacağını ifade etti.