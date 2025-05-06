Direniş kültürünün görsel belleği

Tuğçe ÇELİK

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer’in Türkiye’de emek hareketinin farklı dönemlerini gösteren fotoğraflardan oluşan sergisi İstanbul Kuzguncuk’taki İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi’nde sanatseverlerle buluştu. ‘Türkiye’de Emek Hareketi: İşçi Sınıfının Baharı’ başlıklı sergide 1989-2020 arasında gerçekleşen işçi direnişlerinde çekilen kareler de yer alıyor. Özer’in çalışmaları, ülkenin emek hareketini belgelemesi ve işçi sınıfının belleğini kayıt altına almasıyla dikkat çekiyor.

Sergi, 1 Mayıs Marşı’na emek veren yazar, şair ve ressamların anılmasıyla başlıyor. Bu başlangıç bölümünde 1923’te ilk 1 Mayıs şiirini yazan Nezihe Bükülmez’den Nâzım Hikmet’e, 1927’de Demiryolu işçilerinin grevinde söylenen 1 Mayıs Marşı’na ve bugün meydanlarda haykırdığımız 1 Mayıs Marşı’nı yazan Sarper Özcan’a, şair Can Yücel’e kadar birçok isim eserleriyle yer alıyor. Karakaya madencileri, Karabük Demir Çelik işçilerinin direnişi, Zonguldak madencileri, Paşabahçe işçileri, İzmir’den belediye işçilerinin Ankara’ya yürüyüşü, Gebze’de belediye işçilerinin direnişlerinden karelerle sergi, izleyeni ülkenin farklı dönemlerinde yaşanan emek hareketlerine dair bir yolculuğa çıkarıyor.

FOTOĞRAF ÇEKMEYİ İŞÇİ SINIFINDAN ÖĞRENDİM

Sanatçı Mehmet Özer, 12 Eylül karanlığında darbecilerle mücadele alanı olarak fotoğrafı seçtiğini söyledi. Özer, “Yaşamı her gün yeniden yaratan işçi sınıfının, emekçilerin safındaydım. Fotoğrafı seçtim ama fotoğraf çekmeyi işçi sınıfından öğrendim. Mekân bilgisini, açıları, beden dilini onlar öğretti. Direnişe ait olmak için önce işçilerin güvenini kazandım, fotoğraf çekme sonradan geldi. Böylece direnişe içeriden bakmanın, işçi sınıfının bir neferi olmanın ne demek olduğunu öğrendim” dedi.

Serginin işçi sınıfının deneyimlerini hatırlatmayı amaçladığını vurgulayan Özer, “Sergi aynı zamanda sınıflar mücadelesinin tarihini gözler önüne seriyor. Tarih bilincimizi yeniden biçimlendirmeyi, deneyimlerimizi görünür kılmayı, hayatımıza çağırmayı, hatırlatmayı ve işçi sınıfının kendi tarihini yazmasına yardımcı olmayı hedefledim” diye konuştu.

KATLİAMDA YİTİRİLEN MADENCİLERİN ANISI

“Sergide yer alan fotoğraflar 37 yıllık bir sınıf hareketinin dönemeçlerini, deneyimlerini anlatıyor. Aklımı, ruhumu şekillendiren de sınıf hareketi oldu” diyen Özer şunları aktardı: “İşçi sınıfının 40 yıllık sınıf mücadelesinin görsel tarihi bir kitap haline getirildi. Amacım işçi sınıfının direniş kültürünü görünür kılmaktı. İşçi sınıfının mücadelesiyle sanatçıların, aydınların, yazarların, şairlerin buluşmasıyla nasıl güçlü, zamana yenilmeyen eserler ürettiğinin örnekleridir bunlar. Sergide 1989'da İskenderun ve Karabük Demir Çelik fabrikalarında greve çıkan ve 137 gün süren demir çelik işçilerinin direniş öyküsü de yer alıyor. Benim öğrenciliğim burada başladı. Zonguldak işçilerinin mücadelesi ve o ünlü yürüyüşün içinde yer aldım. Bu yürüyüşte Kozlu madencilerinin konuğuydum. Bu sınıf kardeşlerimi Kozlu grizu katliamında yitirdim. Onların anısına bütün renkleri siyah olan maden ocakları çalışmasını yaptım. Sergide Tekel Direnişi, İstanbul Kağıthane Belediyesi işçilerinin Ankara’ya yürüyüşü, Flormar direnişi, KESK eylemleri ve Gezi Direnişi’nden örneklerle bir bütünlük kurmaya çalıştım.”

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MEHMET ÖZER KİMDİR?

Fotoğrafçı ve şair Mehmet Özer, 1961’de Artvin’de doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli sendikalarda eğitim uzmanı olarak görev yaptı. Özer, 1983’te fotoğrafa yöneldi. Sokaklarda, üniversitelerde, cezaevlerinde, fabrikalarda sergiler açtı.

Toplumcu gerçekçilik ekolünün ağır bastığı çalışmalar ortaya koyan Özer, fotoğraf ve şiirin yaşamı savunmanın ve yeniden üretmenin en etkili araçları olduğunu söylüyor.