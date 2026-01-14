Direniş okulunda 100. gün

Ebru ÇELİK

Tokat’ta Şık Makas fabrikasında “üretim daralması” gerekçesiyle ve “Kod 22” iftirasıyla işten atılan 1300 işçinin direnişi 100’üncü gününde sürüyor. Kışın en sert günlerinde dahi direniş çadırlarını terk etmeyen işçiler, 100’üncü günü birlikte pasta keserek karşıladı.

İşçiler, valilik tarafından getirilen eylem yasağının idare mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunduğunu hatırlatarak, yasağın direnişi bastırmaya yönelik olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. Emekçiler, fırtınada yıkılan çadırlarını dayanışmayla yeniden kurduklarını ve mücadeleyi büyüttüklerini söyledi.

YASAĞA MAHKEME FRENİ

İşçiler, valiliğin getirdiği eylem yasağının idare mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunduğunu hatırlattı. Fırtınada yıkılan çadırların dayanışmayla yeniden kurulduğu belirtilerek, “Direnişi bastırmak istediler ama başaramadılar” denildi. İşçilerin açıklamasında, “Ne baskılar, ne iftiralar, ne de hava koşulları bizi yıldırabildi. Devletin müdahalesini de, yasakları da gördük ama geri adım atmadık” ifadeleri yer aldı.

Birtek-Sen işyeri temsilcisi Bilge Kara, sürecin başında Öz İplik-İş’in işçileri yalnız bıraktığını belirterek, “Kod 22 ile atıldık, ardından Birtek-Sen’e topluca üye olduk. Barikatlar kuruldu, kız kardeşim ev hapsi aldı ama direnişi kıramadılar” dedi.

Kara, konuşmasının devamında 100 günlük direnişi şu sözlerle özetledi: “Önümüze üç günlük vali yasağı konuldu, barikatlar kuruldu. Kız kardeşim Buse Kara ev hapsi aldı ama hiçbir güç bizi yıkamadı. Kodlarımızı kaldırttık, içeride kalan maaşlarımızı aldık; son sekiz günlük alacağımız hariç. Şu an işsizlikler bağlandı ve herkes işsizlik maaşı alıyor. Dün çadırımızı hava şartları nedeniyle yıkılmış bir şekilde gördük ama yılmadık; çadırı yeniden inşa ettik. Bu direniş bize dostluğu, direnmenin gücünü ve en önemlisi hakkımızı, emeğimizi teker teker almayı öğretti.

DİRENEREK KAZANACAĞIZ

Biz, hakkımızın sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Hakkımızı alana kadar da asla burayı terk etmeyeceğiz. Biz direne direne kazanacağız, birleşe birleşe kazanacağız. Şık Makas işçisi kazanırsa, Tokat halkı kazanacak.”