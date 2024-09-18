Direniş sürüyor: Fernas işçilerinden duyuru

Ankara'ya taşıdıkları eylemi dün Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde sürdürmek isteyen ve gözaltına alınan madenciler, serbest bırakıldıktan sonra gece geç saatlerde tekrar şirketin önüne geldi.

İşten atılan işçilerin geri alınması, maaşlara zam yapılması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve sendikal özgürlüklerin tanınması taleplerini sıralayan işçiler bugün saat 11.00'de yine Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde olacaklarını duyurdu.

***

NE OLMUŞTU?

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'te 7 işçinin Bağımsız Maden İşçileri (Bağımsız Maden İş) sendikasına üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından Soma'da başlayan eylem Ankara'ya taşınmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapan işçilerin TBMM önüne gitmesine izin verilmedi. Madenci Anıtı önünde de açıklama yapan işçiler dün Fernas Madencilik Genel Merkezi önüne yürümek istemişti.

Çevik kuvvetin müdahalesinde 25 madenci gözaltına alınmıştı.