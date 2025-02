Direniş tek günde uzlaşma sağlattı

Emek Servisi

Antep Başpınar’da yer alan Ufuk Halı fabrikasında işverenin teklif ettiği yüzde 30 oranındaki zammı kabul etmeyerek önceki gün direnişe başlayan işçiler, dün kazanım elde etti. Önceki gün fabrika önünde ateş yakarak üye oldukları Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) ile basın açıklaması gerçekleştiren işçiler, işveren ile ortak paydada buluştu.

İşveren, işçilerin yüzde 50 oranında zam talebi karşısında yüzde 30’luk zam teklifine 3 bin lira yardım çeki ekledi. Yardım çekinin sosyal hak olarak prime ve bordroya eklenmesiyle birlikte zam oranı yüzde 40’a denk gelmiş oldu. Sendika, işçilerin yeni teklife onay vermesiyle birlikte direnişi sona erdirdiklerini duyurdu.

BİRTEK-SEN resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kuşkusuz bu çok yetersiz ve düşük bir zam. Ufuk Halı işçileri tek bir küçük fabrikada hazırlıksız ve örgütsüz olunca ancak bu kadar dayanabildiler. Ama bu yine de bir kazanım. İlk gün söylediğimiz gibi, Ufuk Halı tek kalırsa yüzde 50’yi de alamaz. Ama en az 5-10 fabrikada birlikte çıkarsak, sendika çatısı altında birlikte hareket edersek, yüzde 65 zam, yılda iki ikramiye ve banka promosyonu da dahil bütün taleplerimizi kazanabiliriz. Ufuk Halı direnişi bize bu gerçeği bir kez daha gösteren öğretici bir ders oldu. O yüzden Başpınar’daki bütün dokuma ve tekstil işçilerine ve Türkiye’nin her yerindeki tekstil işçilerine tekrar çağrı yapıyoruz. Bir an önce bütün işçileri sendikamıza üye etmek olmaya, BİRTEK-SEN’de çatısında birleşmeye çağırıyoruz. Patronlar çoğu fabrikada zammı Mart’a erteleyerek bu tepkiyi soğutmak ve işçileri bölmek istiyorlar. Buna izin vermemek için bir an önce bütün işçileri sendikaya üye olmaya, sendika çatısı altında birleşmeye çağırıyoruz. Çoğunluğu sağladığımız bütün fabrikalarda, ortak talepler etrafında birleşerek hep birlikte ayağa kalkalım.”