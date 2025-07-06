Direniş yayıldı: Sıra kazanımda

Bilge Su YILDIRIM

Petrol işkolunda çalışan binlerce işçinin insanca bir ücret ve sendikal haklarının tanınması talepleriyle çıktıkları grevler, hız kesmeden sürüyor.

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) üyesi binlerce işçi, Kocaeli’den Mersin’e, İzmir’den Adana’ya haklı talepleri için üretimi durduruyor.

Önceki gün Kocaeli ve İzmir’de faaliyet gösteren DYO Boya fabrikasında grevde olan işçilerin kazanım elde etmesinin ardından sendikanın grevde olduğu diğer işyerlerinde de işçiler, “DYO işçisi kazandı, sıra bizde” dedi.

***

DAYANIŞMADA KENETLENİYORUZ

Kocaeli Körfez’de bulunan Gübretaş fabrikasında çalışan Petrol-İş üyesi 240 işçi, sendika ile ve Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 3 Temmuz’da greve çıktı. Böylece Gübretaş’ta 30 yıl sonra ilk kez işçiler üretimi durdurmuş oldu.

Gübretaş işçisi Necmettin Özgül, her geçen gün grev alanındaki birlik ve beraberliğin arttığını ifade etti. Özgül, “Kenetlenmemiz her geçen gün katlanıyor, inancımız tam” şeklinde konuştu.

***

DAHA YENİ BAŞLAMIŞ GİBİ OLDUK

Amerikan menşeli TPI Kompozit’in İzmir Çiğli ve Menemen’de bulunan iki fabrikasında çalışan 2 bin 300’ü aşkın işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine 13 Mayıs’ta greve çıktı. TPI Kompozit işçilerinin grevi, bugün 55’inci gününü dolduracak, işçiler ise ilk günkü gibi kararlı. TPI Kompozit işçisi Akay Kızıyil, şunları söyledi: “DYO’nun kazanması bizi çok mutlu etti, hepimizi sil baştan grevin birinci gününe götürdü. Şu an moral motivasyon olarak adeta greve yeni çıkıyor gibiyiz.”

***

MASADAN KALKAN DÜŞÜNSÜN!

Toros Tarım’ın Adana Ceyhan fabrikasında çalışan 96, Mersin’deki fabrikasında çalışan 117 Petrol-İş üyesi işçi, 20 Mayıs’tan bu yana grevde. Petrol-İş Mersin Şube Başkanı Erdem İyim, neden greve çıktıklarını “İşveren yüzde 30 oranında bir artış önerdi. İlk altı ay için bizim talebimiz yüzde 163 idi" sözleriyle açıklamıştı. İşyeri Temsilcisi Namık Ergin, morallerinin yerinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “DYO bitti, biz devam ediyoruz. Elbet kazanan biz olacağız, sonuçta masadan kalkan işverendi…”

***

MÜCADELE EDEN İŞÇİ KAZANIR

209 gündür süren Temel Conta grevi, sendikanın en uzun süredir devam eden grevi. İzmir Kemalpaşa’da kurulu Temel Conta fabrikasında işçiler, 10 Aralık 2024’ten bu yana grevde. Çoğunlukla kadın işçilerin çalıştığı fabrikada işçilerin talebi, sendikal haklarına saygı duyulması. İşyeri Temsilcisi Sinem Kaya, “DYO’nun kazanımı bize umut oldu” dedi: “Grevimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Direnen işçilerin mutlaka kazanacağını biliyoruz, o yüzden ne kadar sürerse sürsün kazanan biz olacağız.”