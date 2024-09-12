Direnişe gübreli müdahale girişimi: CHP'li Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü!

HABER MERKEZİ

Polonez Gıda Fabrikası’nda düşük ücretler, baskı ve mobbinge karşı Türk-İş’e bağlı Tek-Gıda-İş Sendikası'nda örgütlenmeleri sebebiyle işten atılan işçilerin başlattığı direniş 56. gününde devam ediyor.

Direniş devam ederken, sabah saatlerinde işçilerin toplanmış olduğu fabrikanın arka kısmında bulunan alana gübre dökülmeye çalışıldı.

İşçilerin engellemesiyle gübre kamyonu alandan uzaklaştırıldı.

Aynı gün ilerleyen saatlerde ise grevdeki işçilere dayanışma ziyaretinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın üzerine, içerisinde Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan'ın da olduğu emniyete ait araç sürüldü.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ARAÇ İÇERİSİNDE

Tek-Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya’nın sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde Tanal’ın, aracı durdurmak üzere önüne geçtiği fakat aracın durmadan bölgeden uzaklaştığı görüldü.