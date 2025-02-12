Direnişi dayanışma ısıtsın!

Ebru ÇELİK

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde AKP’li İrfan Çelikaslan’ın sahibi olduğu Çelikaslan Tekstil ve Şireci Tekstil ile Yalçın Kardeşler Dokuma’da yaklaşık 2 bin işçi, yüzde 30’luk zammı kabul etmeyerek greve çıktı. Ardından Bulut Tekstil ve dün de Has Çuval fabrikası da yapılan zamları ve çalışma koşullarını kabul etmeyerek iş bıraktı. Sendika, fabrika sayılarının daha da artacağını aktardı.

Greve çıkan 2 bin işçi, fabrikalarının önünde yaklaşık bir haftadır nöbet tutuyor. Önceki akşam, kar yağmasına rağmen nöbet tutan işçilerin yanına polis eşliğinde gelen 4 fabrikanın ortağı İrfan Çelikaslan’ın kardeşi Mehmet Çelikaslan, grev kırıcılığı yapmaya çalışarak işçileri tehditlerle işe geri dönmeleri için ikna etmek istedi. İşçilere söz hakkı verilmeyen konuşmada BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, müdahale ederek işçilerin haklarını savunmaya başlayınca Çelikaslan’la aralarında tartışma çıktı.

Çelikaslan, çıkan tartışmada "4 fabrikanız var" diyen işçiye "Allah verdi Allah" cevabını verdi, "Zengiliğim Allah'tan" dedi. Patron Çelikaslan’ın iki şirketindeki fabrikalarda çalışan emekçilerin yarattığı üretim sayesinde, 2024 Gaziantep Sanayi Odası "Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni"nde 2 firma ödül almış, 57 firmanın ödül aldığı törende Şireci 14, Çelikaslan fabrikası 29’uncu sırada yer almıştı.

MADEM ALLAH VERİYOR İŞÇİYİ NEDEN İSTİYORSUNUZ?

Çelikaslan’ın grev kırıcılığını engellemek isteyen Türkmen, “Mehmet Çelikaslan, gelip işçilerle toplantı yapmak istedi ama sadece kendi konuştu, işçiyi konuşturmadı. İşçiye, ‘Biz bu fabrikayı kapatacaktık, siz mağdur olmayın, evinize bir parça ekmek götürün diye kapatmadık’ dedi. İşçiler konuşmak istediğinde bir şekilde laflarını ağızlarına tıktı. Sonrasında işçileri fabrikaya konuşmak için sokmak isteyince biz araya girdik. İşçi kendini savunamıyordu. Ben müdahale edince ‘sen işçi adına konuşamazsın’ demeye başladı. Ben de işçilere sordum, ‘Gitmemizi istiyor musunuz’ diye. 'Sizin sözünüz bizim sözümüzdür’ dediler. Bir işçi ‘Madem kapatmaya gideceksiniz 2-3 bin lira vermemek için, yeni fabrika nasıl açmayı düşünüyorsunuz? 4 fabrikanız var” demesi üzerine Çelikaslan, ‘Onu karıştırma. Edep lazım edep’ dedi. İşçi, ‘Bizim sayemizde kazandın zengin oldun. İşçinin hakkını ver demek edepsizlik mi oldu’ diye sordu. Çelikaslan sonrasında cevap olarak ‘Allah verdi, Allah verdi’ dedi. Madem Allah verdi bu paraları onlara neden işçilere daha içeri çağırıyorlar. Zaten Allah veriyormuş ya paralarını” ifadelerini kullandı. Türkmen, Milletvekili İrfan Çelikaslan’ı eleştirerek, “Ülkenin milletvekili emekçiye bu kadar değer veriyor. Bundan anlaşılıyor ki iktidarın da emekçiye verdiği değer budur, 18-19 bin lirayla yurttaşları açlığa mahkûm etmesinden de anlaşılıyordu bu durum. İşçi sınıfını sermaye sınıfına teslim etmeyeceğiz” dedi.

KIŞIN ÇETİN ŞARTLARINDA DAYANIŞMA ÖNEMLİ

Türkmen, iş bırakan fabrikaların sayısının artacağını bir kez daha belirterek destek çağrısında bulundu: “Burada şu an 3 bine yakın işçi var ve sayımız giderek artacak. Biz bağımsız bir sendikayız ve işçiye elimizden gelen yardımı yapmaya çalışsak da yetmiyor. Şu an herkesten destek bekliyoruz. Yiyecek-içecek, çadır yardımı yapılması gerekiyor. Karın altında grevlerine devam ediyor işçiler. Bu sebeplerle grevimiz kırılsın istemiyoruz. Biz kazanırsak tüm işçi sınıfı kazanacak. Herkesi dayanışmaya davet ediyorum.”