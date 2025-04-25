Direnişi halk kazandı: Kavaklı’da mahkeme dur dedi

Hakkari'de halkın maden ocaklarına karşı yürüttüğü mücadele hukuki kazanımla sonuçlandı. Köylülerin açtığı dava sonucu mahkeme, maden sahasındaki tüm faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi.

Hakkari'ye bağlı merkez Kavaklı köyünde halkın maden ocaklarına karşı yürüttüğü mücadelede ruhsatın iptali talebiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Kavaklı köylüleri ve çevre savunucularının uzun süredir sürdürdüğü hukuki ve fiili direniş, Van 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararıyla yeni bir aşamaya girdi. Avukatlar tarafından, açılan davada maden faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını ve ruhsatın iptal edilmesini talep etmişti.

Mahkeme ise şimdilik sadece faaliyetlerin durdurulmasına hükmetti. Ruhsatın iptali yönündeki talep ise ilerleyen süreçte değerlendirilecek. Konuyla ilgili ANKA'ya konuşan Kavaklı Köyü halkının sözcüsü Salih Kurt şunları kaydetti:

"BİR DOĞA KATLİAMI YAŞANDI VE HALK AYAKLANDI"

"Bu 2007'de başladı. O zaman dereden uzak bir iki yerde bir ruhsat almışlardı. İşte bunlar ruhsat alan kapsamı dışına çıkarak her tarafı sağ solu tahrip etmişlerdi. Bir doğa katliamı yaşandı. Halk ayaklandı. İsyan etti. Sonradan bunu mahkeme yoluyla faaliyetlerinin durdurulması konusunda karar çıktı. Hatta bakanlıktan karar çıktı. Bu konuda faaliyetlerin durdurulması kararı verildi. Millet sevindi. Tabii binlerce kişinin yaşam alanı tahrip olduğu için çoğu kişi köye dönemiyor. Neden? Çünkü yaşam alanı kalmadı.

"HALK KAZANDI"

Halk binlerce küçük baş hayvanı aylarca orada otlatırken, beslerken artık kendi toprağına, kendi soyuna, deresine giremiyordu. Neden? Çünkü parsel parsel etmişlerdi. Burası maden işletme faaliyeti yasaktır giremezsiniz deniliyordu. Burada en doğal besin kaynaklarından arıcılık bile bitmiş. Tarımcılık hele o tozdan, o zehirden ekin bile verim veremiyordu artık. Mahkeme tarafından bu kararın verilmesi sevindiriciydi. Halk kazandı, evet, halk kazandı."