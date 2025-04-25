Direnişi tutsak edemezsiniz!

HABER MERKEZİ

İstanbul’da önceki gün meydana gelen 6.2’lik depremin ardından yurttaşların ilk durağı olan Gezi Parkı iktidara hâlâ korku salarken Gezi Parkı Direnişi’nin ardından açılan davalarda tutuklananlar cezaevinde üçüncü yıllarını geride bıraktı.

Gezi Parkı Direnişi’den yıllar sonra açılan davaların ardından birçok kişiye haksız ve hukuksuz şekilde cezalar yağdırıldı.

Gezi tutukluları Tayfun Kahraman, Milletvekili Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater, hukuksuz bir şekilde tutuldukları cezaevindeki üçüncü yıllarını doldurdu.

Gezi Direnişi’nin ardından açılan davalar sonucu “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” iddiasıyla Atalay, Kahraman, Özerden ve Mater hakkında 18’er yıl hapis cezası verildi.

2017’de tutuklanan hak savunucusu Osman Kavala’nın tutukluluk süresi ise 8’inci yılını doldurmak üzere.

TAYFUN KAHRAMAN Yöneltilen suçlama: Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek Baskı biçimi: Yargılama (Ceza davası)/Tutuklama/Hapis cezası • Hakkında açılan iki ayrı soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Düzenlenen yeni iddianameden yargılanıp beraat etmesine karşın istinaf mahkemesi beraat kararını bozdu. • Adil yargılanma, silahların eşitliği ilkesi, çelişmeli yargılama ilkesi, gerekçeli karar hakkı ihlal edildi. • Suçun şahsiliği ilkesi gereğince iddia makamı, yerel mahkeme ve Yargıtay’dan tek bir satır gerekçe verilmedi, Kahraman’ın eylemi somutlaştırılmadı. • Savunmanın sunduğu deliller mahkemece değerlendirilmedi. • Kararda gerekçe sunulan tanığın beyannamelerine karşın tanığın sorgulanmasına izin verilmedi. • Kahraman’a soru sorma hakkı tanınmadı.



"BirGün’e



Silivri Zindanı’nda ailemden, sevdiklerimden, öğrenci ve meslektaşlarımdan ayrı geçen 3’üncü yıl da geride kaldı. Hiçbir delile dayanmadan ve kanıtlanmış bir suçum olmadan tutsak edilişim sürüyor. Bu tutsaklığın nedenini 23 Nisan Depremi bir kez daha gösterdi. Spekülasyon yerine şehircilik bilimini, rant yerine halktan yana planlamayı savunduğumuz, depreme dayanıklı, afetlere dirençli kentler için çalıştığımız için bu tutsaklık…

Silivri’den herkese sımsıcak selamlar." "BirGün’eSilivri Zindanı’nda ailemden, sevdiklerimden, öğrenci ve meslektaşlarımdan ayrı geçen 3’üncü yıl da geride kaldı. Hiçbir delile dayanmadan ve kanıtlanmış bir suçum olmadan tutsak edilişim sürüyor. Bu tutsaklığın nedenini 23 Nisan Depremi bir kez daha gösterdi. Spekülasyon yerine şehircilik bilimini, rant yerine halktan yana planlamayı savunduğumuz, depreme dayanıklı, afetlere dirençli kentler için çalıştığımız için bu tutsaklık…Silivri’den herkese sımsıcak selamlar."

ÇİĞDEM MATER TOPLANTIYA ‘KATILDI’ DENİLDİ Yöneltilen suçlama: Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek Baskı biçimi: Gözaltı/Yurtdışı yasağı /Yargılama / Tutuklama/ Hapis Cezası • Gezi Direnişi hakkındaki bir belgesel çekmeyi düşünmesi üzerine belgesele ilişkin yapılan görüşmeler suçlamaya ve tutukluluk kararına dayanak yapıldı. • Mater’in İzmir’de bulunduğu tarihlerde Garaj İstanbul’da yapılan bir toplantıya “katıldığı” mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. • Telefon görüşmeleri suçlamalara ‘kanıt’ olarak gösterildi. • Mahkeme, Gezi Direnişi sırasında yapılması planlanan ancak yapılmayan bir açıklamayı Mater’in hazırladığını iddia etti. • Adil yargılanma hakkı ihlal edildi. • Kanunsuz Suç ve Ceza olmayacağı ilkesi ihlal edildi. • “Kaçma şüphesi” iddiasıyla tutuklandı.

MİNE ÖZERDEN Yöneltilen suçlama: Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek Baskı biçimi: Yurtdışı yasağı/Yargılama (Ceza davası)/ Tutuklama/Hapis Cezası • İstinaf mahkemesinin beraat kararını bozmasının ardından hakkında yurtdışı yasağı getirildi. • Gezi Davası’na “bir ihbar” sonucu dahil edildi. İddialar araştırıldı ve raporda “iddialarla ilgili tespit yapılamadığı” belirtildi. • Hakkında alınmamış bir dinleme kararına karşın telefon konuşmaları suçlamalarda “delil” olarak gösterildi. •İhbarcının iddiasının doğru olmadığını kanıtlayan rapor, mahkemede olmasına rağmen hiçbir lehe delil ve savunma argümanı dikkate almadı. • Adil yargılanma hakkı ihlal edildi. •Gezi Direnişi sırasında İstanbul’da bulunmayan Özerden, "toplantılara katılmak, şiddet içeren eylemlerde bulunmak" iddiasıyla suçlandı. "Rehineliğimizin 3’üncü yılı geride kalırken merak edenler için… Kendi adıma dışarıdaki gibi içeride de akıl-ruh-beden sağlığımı dengede ve bir arada tutmaya, kolektif bilincin oluşmasına destek için sakin ve kararlı bir iradeyle, gerekenleri yapmaya devam ediyorum. Elbette zamanı gelecek, iklim değişecek… Olan bitenleri, duyguları, düşünceleri, durumları, kimseleri kırıp dökmeden, sahici-samimi-sade bir belgesel tadında paylaşacağız. Şimdi ise, Çifte standartlara, çıkarcılıklara, belirsizliğe, kutuplaşmaya ve gündemin hızına kurban edilen temel haklarımızı, ortak değerlerimizi hatırlama konuşma, idrak etme zamanı… Asgari müştereklerde birbirimize güvenebilecek dili ve zihniyeti inşa edebilmemiz için özenli, dikkatli, anlama odaklı ve saygılı olabilmek çok değerli diye düşünüyorum naçizane. Hepimize kolay gelsin dileğiyle."