Direnişimiz büyüyecek

Emek Servisi

İzmir’deki siyasi parti ve sendikalar, 12 Aralık’ta görüşmeleri başlayacak olan asgari ücrete ilişkin yürüyüş ve açıklama gerçekleştirdi. Bornova ilçesinde bulunan Amazon Heykeli önünde bir araya gelen grup, Bornova Meydanı’na yürüdü. Grup adına açıklama yapan Hatice Bozdağ, yılın 11 ayında bin 956 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Emeklilerin durumuna dikkat çeken Bozdağ, "Emekliler bugün 16 bin 881 TL ile ölüme mahkum ediliyor, birçoğu geçinmek için çalışmak zorunda. Türk-İş, kasım ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını 29 bin 828 lira, yoksulluk sınırını ise 97 bin 159 lira olarak açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde ev kiraları asgari ücret tutarını geçmiş durumda. İktidar, işçileri her gün sefalet ücretleriyle ölüme mahkum etmektedir. Marketlerdeki ve pazarlardaki ürünlere her gün zam gelirken artan enflasyon karşısında işçilerin maaşları her gün erimektedir. Ülkenin her yerinde her gün yeni direnişler yaşanırken, olan direnişler kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılı direnişlerin büyümesine gebedir. Ülkede yaşanan saldırılara karşı işçi sınıfı bu direnişlerden öğrenerek 2026 yılını direnişleri büyüterek grevleri kazanımla sonuçlandırmalıdır" dedi.