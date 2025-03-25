Direnişin 7. günü: Yurttaşlar sloganlarla Saraçhane'ye yürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta Saraçhane meydanı olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yüz binlerce kişi sokağa çıktı.

CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada yedinci günün Saraçhane için final olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden halk, demokrasi nöbetinin 7’inci gününde de Saraçhane önünde toplandı.

Özel’in 20.30'da yapacağı konuşmada ise Saraçhane direnişinden sonra yapılacakları açıklaması ve boykot listesini tamamlaması bekleniyor.