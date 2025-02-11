Direnişin ateşi Başpınar’ı sardı

Ebru ÇELİK

Antep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu tekstil fabrikalarında direniş ateşi yayılıyor. İşçiler, Başpınar ortalaması yüzde 30 maaş zammına itiraz ederek insanca yaşayacak ücret ve sosyal hakları için fabrikalardan çıktı. Başpınar'daki patronlar bir arada hareket ederken işçiler de direnişi büyüterek kenetleniyor.

Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Birleşik Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi 3 fabrikada grev devam ederken, sendika ve direnen işçiler bu sayının 20 fabrikaya çıkabileceğini öngörüyor. Ufuk Halı’daki kısmi kazanımın ardından Çelikaslan, Yalçın Kardeşler ve Şireci fabrikası işçileri de iş bıraktı.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, iş bırakan 8 fabrika olduğunu ancak patronların tehditliyle 5 fabrika çalışanlarının işlerine geri döndüklerini, 3 fabrikanın direnişe devam ettiğini aktardı. Türkmen, “Direnişte olan, olmayan ama çıkmak isteyen işçilerin tüm sorunları ortak. İşçilere verilen yüzde 30’luk sefalet zammını reddediyorlar ve yaklaşık yüzde 60’lık zam talebimiz var. Fabrikalarda çalışma koşullarının düzeltilmesi gerekiyor. Şu an direnişte olan fabrikalarda iş bırakan yaklaşık 2 bin işçi var ve hepsi haklarını almak için kararlı” dedi.

Bugünün BirGün'ü

İŞÇİ DEĞİL, PATRONLAR KAYBEDECEK

Şireci işçisi Ahmet G., eylemlerinin üçüncü gününü geride bıraktıklarını ve yaklaşık 2 bin işçinin morallerinin de mücadele hırslarının da çok yüksek olduğunu aktardı. Ahmet G., “Biz patrondan uç şeyler istemiyoruz, ancak iktidara yakın olan patronumuz bizi açlıkla sınamaya kararlı. Bizler de patronla inatlaşmaya kararlıyız. Patronlar asla işçiden güçlü değil” dedi. Ahmet G., konuşmasına şu şekilde devam etti: “İşyerimizde bizlere kurtlu, böcekli pis yemekleri reva gören, iş güvenliği dahi sağlamayan işverenin inadını kırana kadar mücadele edeceğiz. Bizlerin kaybedeceği hiçbir şey yok ama onlar, dolarlarını, avrolarını kaybedecek. Biz iş durdurduktan sonra 25-30 ton ürün çıkmayacak. Teslimat tarihi geldiğinde ve bu ürünler müşterilere gitmediğinde iş yerine tazminat ödetecekler. Bize istediklerimizi vermedikleri sürece bizden değil onlardan gidecek."

TAVRIMIZ NET, PES ETMEK YOK

Yalçın Kardeşler fabrikasında greve çıkan işçilerden Serkan Y. de şöyle konuştu: “Bizimle beraber diğer fabrikalar da iş bıraktı ancak işverenle, işçileri iş haklarını fes etmekle, tazminat alamamakla tehdit ettiler. İşçiler korktukları için işlerine geri döndü. Ancak bizim tavrımız net, ne bize dayattıkları sefalet zamlarını ne de tehditlerini kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın istediklerini karşılayamayacak ücretlere çalışacağımıza hiç çalışmayız daha iyi. İşçi sınıfına da buradan sesleniyorum, haklarınızı patronlara teslim etmeyin, mücadele edin, işçi sınıfı mutlaka kazanacak, mücadele etmekten vazgeçmeyin.”