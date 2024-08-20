Direnişin haritası

Emek Servisi

Ekonomik darboğaz günden güne derinleşirken yurttaşların geçim sıkıntısı da artıyor. Ay sonunu getirebilmek hâlihazırda bir külfete dönüşmüşken milyonlarca emekçiyi daha da zor bir kış bekliyor. Binbir emekle yetiştirdikleri ürünleri çürümeye bırakmak ile yok fiyatına satmak arasında seçim yapmaya zorlanan üreticiler, dört bir yanda eylemde. Fıstıktan çaya, domatesten fındığa üreticilerin talebi emeklerinin karşılığını alabilmek.

SINIF AYAĞA KALKTI

Ekonomik krizin yanı sıra ülkedeki milyonlarca emekçinin her türlü sendikal ve sosyal hakkı da işverenler tarafından tırpanlanıyor. Yurdun dört bir yanında gıdadan metale, tekstilden depoya farklı farklı sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce işyerinde hukuksuzluklar ardı ardına gerçekleşiyor. Toplu iş sözleşmesi hakkından sendikaya üye olma özgürlüğüne dek işçilerin haklarını gasp eden sermaye sahiplerinin karşısında ise işçiler tüm kararlılıklarıyla hakları için direniyor. Üstlerinden ölü toprağını atan ve “Bu böyle gitmez” diyen işçiler ve üreticiler yurdun dört bir yanında eylemde.

• İSTANBUL

Polonez: İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan 146 işçi, 17 Temmuz’dan bu yana fabrika önünde direniyor. “Sendikalı olmak anayasal hakkımız, işimizi geri istiyoruz” diyen işçiler, bir ayı geçkin süredir halaylar ve türküler eşliğinde fabrika önünde nöbet tutuyor.

CarrefourSA: İstanbul Esenyurt’ta bulunan CarrefourSA deposundaki işçilerin grevi, ilk haftasını geride bıraktı. Depo işçileri, 6 işçi arkadaşlarının çalışma koşullarında iyileştirme ve zam talebinde bulunmalarının ardından işten çıkarılmaları üzerine 10 Ağustos’tan bu yana iş bırakıyor.

• İZMİR

Üç belediyede işçiler, hakları için belediye binaları önünde direnişte. Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’de 10 Ağustos’ta işten çıkarılan 93 işçi, işe iade ve alacaklarının ödenmesi talebiyle mücadele ediyor. Menemen Belediyesi’nde ise yerel seçimlerin ardından işten çıkarılan işçiler, 27 Mayıs’tan bu yana belediye binası önünde direniyor.

Kemalpaşa Belediyesi’nde de 127 işçi, 2 Ağustos’ta işten çıkarılmalarından bu yana belediye binası önünde direnişte.

• MANİSA

Domates para etmedi, çiftçiler tarlada kalan domatesleri halka ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

• ESKİŞEHİR

Çiftçiler, artan girdi maliyetlerine dikkati çekmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi’ndeki boş buğday tarlasına traktörleriyle “Üretemiyoruz” yazdı.

• BURSA

Gemlik Gübre Sanayi Anonim Şirketi işletmesinde çalışan 6 işçi, Lastik-İş sendikasına üye olmalarının ardından 14 Ağustos’ta işten çıkarıldı. Lastik-İş üyesi işçiler, işten çıkarmaların olduğu günden bu yana işe iade talebiyle işyeri önünde direnişte.

• KOCAELİ

Mersen fabrikasında Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na (Birleşik Metal-İş) üye işçiler, tam 124 gündür grevde. Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin talepleri ise sendikal haklarına saygı duyulması ve toplu iş sözleşme haklarının tanınması.

• RİZE - ORDU

Fındıklı’da çay üreticileri yaş çay taban fiyatının yeniden düzenlenmesi talebiyle eylemde. Eylemde “Çayımızı öldürdüler, maliyetine üretmek istemiyoruz” dendi. Ordu’da da fındık üreticileri tepkili.

• DERSİM

Nazımiye Belediyesi’nde belediyenin borçları gerekçe gösterilerek 12 Temmuz’da işten çıkarılan 15 işçi, belediye binası önündeki direnişini sürdürüyor. İşçiler “Belediyenin borcu varsa tüm bunlara işçinin ekmeğinden mi başlanacak?” dedi.

• HATAY

Befesa Silvermet’te Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, “Sefalet ücretini kabul etmiyoruz” diyerek 26 Temmuz’da greve çıktı. İşçiler, talepleri karşılanana dek üretimden gelen güçlerini kullanmakta kararlı.

• MARAŞ

Domates ve biber üreticileri, artan girdi maliyetleri karşısında traktörlerle konvoy halinde Maraş-Antep yolunu trafiğe kapattı. Çiftçiler, kapattıkları yola satamadıkları domatesleri döktü.

• ANTEP

Akcanlar Tekstil fabrikasında Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN) üye işçiler 4 gündür iş bırakıyor. Antep fıstığı üreticileri ise düşük fiyatlara karşı traktörleriyle protesto düzenledi.

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TGS BUGÜN MEYDANLARDA

Türkiye Gazeteciler Sendikası TÜRK-İŞ ile birlikte 81 ilde basın açıklaması gerçekleştirecek. TÜRK-İŞ’in 7 kentteki basın açıklamasına katılacak olan sendikanın eylem takvimi ise şu şekilde:

• İstanbul: Türk-İş İstanbul Bölge Temsilciliği, 11:00

• İzmir: İzmir Türk-İş Bölge Temsilciliği, 11.00

• Kocaeli: İzmit Sabri Yalım Parkı, 11.00

• Adana: İsmet İnönü Parkı, 12.00

• Diyarbakır: Türk İş Bölge Temsilciliği, 12.30

• Ankara: Türk-İş Genel Merkezi, 17:00

• Eskişehir: Ulus Anıtı, 17.15