Direnişin ilk evresi Maltepe’de tamamlanacak: Mücadeleyi büyütmek için yürüyelim

POLİTİKA SERVİSİ

Uzun süredir ülke sorunları karşısında çözüm üretemeyen, yarattıkları yoksulluğun, adaletsizliğin, yolsuzluk düzeninin karşısında halkı ikna kabiliyetini kaybetmiş olan Saray rejimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlattığı operasyonla toplumun geniş kesimlerinin öfkesine kıvılcım çakmış oldu.

Bir sonraki hedefi seçimlerin göstermelik yapıldığı, iktidarın karşısındaki adayın bile önceden belirlendiği, cumhuriyet değerlerinin bütünüyle tasfiye edildiği bir Türkiye hayali olan Saray rejimine karşı halk, yurdun dört bir köşesini direniş alanlarına çevirdi.

Bir haftayı geçen süre içerisinde kampüslerden ve sokaklardan çıkan sesler ‘Hükümet istifa’ sloganlarıyla bütünleşti. Otoriterleşmenin dozunu artıran rejimin halka cevabı ise bir kez daha sahaya sürdüğü kolluk kuvveti ve yargı sopası oldu. Bini aşkın gözaltı, yüzlerce tutuklama, basına sansür, sokağa çıkanlara tehdit dili, polisin sert müdahaleleri birbiri ardını izledi. Ancak tüm bu baskı politikalarına rağmen sokaklar hınca hınç yurttaşlarla dolmaya da devam etti.

Bugünün BirGün'ü

HALK ÖZNE OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU

Rejime karşı öfke ile buluşan milyonlar her bir operasyon dalgasına karşı korku duvarının aşıldığını kanıtlarken, tepkileri önleyemeyen iktidar bloku en azından şimdilik eylemleri soğutmayı denemeye başladı. Rejimin 3 günlük bayram tatilini 9 güne çıkarma kararı sokaklarda direnen halkın, birlikteliğini kesintiye uğratma çabası olarak değerlendirildi. Ancak Saray’dakilerin yıllardır yasak dediği, korku iklimini hâkim kılmaya çalıştığı politikalar halkın meşru mücadelesiyle bu ilk evrede çoktan aşıldı. Üniversitede protesto hakları elinden alan gençler, sokaklara çıkmaları yasak olan yurttaşlar, basın açıklamaları dahi engellenen kitleler bu hafta boyunca rejimin yasaklarını tanımadıklarını ve siyaset sahnesinin asıl öznesinin de halk olduğunu ortaya koydu.

DİRENİŞİN İLK EVRESİNİ KAPATIYORUZ

Bayram tatili öncesi bugün CHP’nin çağrısı ile Maltepe saat 12.00’da düzenlenecek miting de direnişin ilk evresinin tamamlanması olarak değerlendiriliyor. Ardı ardına yapılan açıklamalarda rejimin istediğinin aksine direnişin kesintiye uğramayacağı vurgulanırken siyasi partilerden, emek meslek örgütlerine, öğrenci kesimlerinden sendikalara toplumun hemen hemen her kesimi mitinge çağrılar yapmaya başladı. Hafta boyunca okuldaki boykotlarına devam eden öğrenciler mitinge gençlik korteji çağrısında bulunurken yapılan açıklamalar da mitingin bir final değil yeni bir başlangıç olduğu vurgulandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye başkanı Resul Emrah Şahan’ı tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret ederken yaptığı açıklamada yurttaşları mitinge davet etti.

"Silivri toplama kampına dönüştü" diyen Çelik, şöyle devam etti: "Listeleri sayarak bitiremiyoruz. Görüş yapmak için saatlerce bekleyen var. 21. yüzyıl dünyasına, Türkiye’sine yakışmayan bir manzara ile karşı karşıyayız."

Maltepe'de düzenlenecek mitinge de işaret eden Çelik, "Adayımız Silivri zindanında tutuluyor. Yarın İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Çelik, "Maltepe mitingi bir finali değil yeni bir başlangıcı ifade ediyor" dedi. Çelik İmamoğlu'nun mesajını da iletti. İmamoğlu'nun mesajı şöyle: "Maltepe'de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola, omuz omuza olacağım."

Mitinge kitlesel bir biçimde katılacağını ifade eden SOL Parti de yaptığı çağrıda, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz. Tek adama karşı hep beraber yürüyoruz" denildi.

TEK ADAMA KARŞI YÜRÜYECEĞİZ

Alana kortej şeklinde yürüyerek girecek olan SOL Parti saat 11.00'da Maltepe'de buluşma çağrısı yaptı. Açıklamanın devamında “Hep beraber direndik, hep beraber Maltepe'te buluşacağız. İşsizliğe mahkum edilen, emekleri şifrelenmiş hilelerle yok sayılan gençlerin şimdi kendi ellerinde filizlenen gelecek umutlarına sahip çıkmak; işçisi, köylüsü, emeklisiyle tüm emekçi halkın insanca yaşama hakkına savunmak için... Her türlü baskı ve hileye karşı, haramilerin Saltanatanı son verip özgürlüğümüzü, geleceğimizi ve memleketimizi kazanmak için Maltepe'de buluşalım. Hep beraber kazanacağız” ifadeleri yer aldı.

TALEPLERİMİZLE ALANLARDAYIZ

Türkiye Gazeteciler Sendikası da taleplerini sıraladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Basın özgürlüğü için, haber alma hakkı için, bağımsız medya için, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalara karşı ‘Gazetecilere Özgürlük’ sloganı ile Maltepe mitingine katılıyoruz. Tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı, basın ve ifade özgürlüğüne destek vermek isteyen herkesi aramıza bekliyoruz”

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Arslan da mitinge çağrı yaptığı açıklamasında alanın bu rejime karşı güçlü bir itirazına dönüşeceğini söyledi. Arslan, “İktidarın faşizmi kurumsallaştırma adımlarına karşı yarın Maltepe’de bir araya gelerek, iktidara güçlü bir şekilde ‘dur’ diyeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanında günlerce alanları dolduranların talep ve itirazları, bu ülkede açlığa, sefalete ve faşist bir baskı rejimi altında yaşamaya mahkûm edilmeye itiraz anlamına geldiği açıktır. Maltepe’de bu itirazı çok güçlü bir biçimde bir kez daha dile getireceğiz. İşçi ve emekçileri, gençleri, kadınları Maltepe’deki mitinge güçlü bir biçimde katılmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İRADEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

TMMOB’dan yapılan açıklamada da “Emeğimize, Haklarımıza, Geleceğimize ve Demokrasiye Sahip Çıkıyoruz” denildi.

DİSK’te işçileri alanlara davet etti. Açıklamada, “Emeğimiz, haklarımız, geleceğimiz ve demokrasi için ayaktayız! Bugün #Direnİşteyiz, yarın Özgürlük Mitingi'nde buluşuyoruz.” İfadeleri yer aldı. Türkiye İşçi Partisi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Halk iradesi için Maltepe'ye!” ifadeleri yer alırken DEM Parti’den yapılan açıklamada da Maltepe Mitingine çağrı yapılarak “Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz” denildi.