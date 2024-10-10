Direnişini sürdüren Fernas Madencilik işçilerine polis engeli!

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik işçileri, Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda eylemlerini sürdürüyor.

TBMM'ye yürüyüş yapmak isteyen işçiler engellendi.

İşçiler, parkta baretlerini yere vurarak yürüyüşe izin verilmemesini protesto etti. İşçilerin Meclis'e yürüyebilmesi çin polislerle görüşmeleri sürüyor.

Öte yandan CHP'li bazı vekiller de işçilere destek vermek amacıyla Kurtuluş Parkı'na geldi.

''DEVLET HOLDİNGLERİN KÖLESİ OLMUŞ''

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, yürüyüşe izin verilmemesi üzerine, burada yaptığı açıklamada, "Devlet holdinglerin kölesi olmuş. Kanun, holdinglerin mezesi olmuş. İstedikleri gibi oynuyorlar. Ve biz onların karşısında alçalalım istiyorlar" dedi.

Aksu, "Soma'daki maden patronları Ferhat Nasıroğlu’nu arıyorlarmış. Diyorlarmış ki ‘patron çok doğru yoldasın. Sakın bu yoldan vazgeçme’ diyorlarmış. Cumhurbaşkanı da hak vermiş. O kanunlar orada niye var? Anayasa 51. madde niye var? 35 arkadaşı daha işten attınız. Kim ‘dur’ diyecek bunlara? Biz itiraz etmezsek, aç susuz direnmesek bunlara kim itiraz edecek? Şimdi kolluktan insanlar geliyor, konuşuyoruz. Sesleri çıkmıyor, korkuyorlar. Devletin bürokrasisi, bu vekil holding sahibi, karşısında valisi, kaymakamı, savcısı, hakimi, kolluğu yöneten, korkuyorlar ya. Elleri titriyor. Bir tane holding patronuna parmak sallayamazlar.' ifadelerini kullandı.

Direnişini sürdüren Fernas Madencilik işçilerine polis engeli: İşçiler, baretlerini yere vurarak yürüyüşe izin verilmemesini protesto ettihttps://t.co/lV1sZQTU4P pic.twitter.com/P1CvFXk2WZ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 10, 2024

NE OLMUŞTU?

Fernas Madencilik’te çalışan işçiler Bağımsız Maden-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.

Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya yürüyen Fernas işçileri 46 gündür hakları için mücadele ediyor. Fernas işçileri Ankara'da bir süredir Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdürüyor.

Fernas işçileri, işten atılanların işe geri alınmasını, işçi sağlığı ve güvenliği güvenliği şartlarının sağlanmasını istiyor.