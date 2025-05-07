Direnişinin 2. günü sürüyor: 2. kez sürgün edilen Çalışkan için ESM'den açıklama

Ezgi Can CEYLAN

Devlet Su İşleri (DSİ) Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) işyeri temsilcisi Yener Çalışkan, mahkeme kararıyla döndüğü görevinden yeniden alınmasının ardından işyeri önünde direnişe başladı. Direnişinin ikinci gününde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya Eskişehir CHP Milletvekili İbrahim Arslan, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, KESK Basın Yayın Genel Sekreteri Sema Pınar, ESM Genel Başkanı Coşkun Doğanay, ESM Bursa Şube Başkanı Uğur Üçöz SOL Parti Eskişehir İl Örgütü ve Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçlerinden Temsilciler de katılarak destek verdi. Daha önce de görevinden hukuksuz şekilde uzaklaştırılan Yener Çalışkan, mahkeme kararıyla işine geri dönmüş; ancak genel müdürlük onayıyla yeniden sürgüne gönderilmişti.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL CEZALANDIRMA

Açıklamayı ESM İl Temsilcisi Gökhan Sosyal okudu.

Açıklamada, ‘’Yener Çalışkan’ın sürgünü, sendikal faaliyetlerine karşı bir cezadır. Mahkeme kararına rağmen ikinci kez yapılan bu hukuksuz atama, sendikal mücadeleye açık bir saldırıdır” dedi.

Soysal, kurum içindeki keyfi uygulamalara da dikkat çekerek, “İdare, emekçiler üzerinde baskı kuruyor, iş barışını bozuyor. Liyakatsiz görevlendirmeler, sendikal faaliyetlere engeller ve sistematik mobbing bu kurumda artık sıradan hale geldi” diye konuştu.

Sosyal ‘’Bizler idarelerin bu baskı ve yıldırma politikaları ve uygulamaları ile ilk kez karşılaşmıyoruz. KESK tam da bu baskı ve hukuksuz uygulamalara karşı kurulmuş gücünü emek mücadelesinden ve emekçilerden alan her bedeli bu güçle göze alan ve hiç bir hakkından vazgeçmeyen gerçek bir sendikadır. Sanılmasın ki bu baskılar karşısında yılacağız, korkacağız ve ses çıkarmayacağız. Bulunduğumuz her alanda emek, barış, demokrasi mücadelesini örgütlü gücümüzle büyütecek emekçiler için hayatı yaşanmaz kılan politikalara ve uygulamalarına karşı ses çıkarmaya ve haklarımızı savunmaya ve büyütmeye devam edeceğiz! Bu süreçte tabi ki tekrarlanan bu hukuksuz işlemin iptali için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan ilgili idareyi yaptığı hukuksuz işlemi geri almaya, sendikal faaliyetleri engellemeye dönük uygulamalara ve kurumdaki emekçiler üzerinde uyguladığı bu baskı ve yıldırma politikalarına son vermeye çağırıyoruz’’ dedi.

YÖNETENLER DEĞİL DİRENENLER KAZANACAK

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise yaptığı konuşmada: “Arkadaşımıza yapılan bu sürgün, sadece ona değil, tüm kamu çalışanlarına verilmiş bir gözdağıdır. Bu kurumlar müdürlerin değil, halkındır. Kimse bu kurumlardaki görevini kişisel kin ve hırsla kötüye kullanamaz.Bu kibir niye? Bu nefret niye? Yener arkadaşımızı mağdur ederek terfi mi bekleniyor? Bu anlayışın adı açıkça keyfiyettir. Ancak biz bu keyfiliğe teslim olmayacağız. Bu düzende susan değil, konuşan; yöneten değil, direnen kazanacak" diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, "Ciddi bir kuşatılmışlık içerisindeyiz. Bunun bir ayağı ekonomik ve sosyal kuşatılmışlık. Milyonlarca insanımız ağır ekonomik şartlar altında eziliyor. Öte yandan da iktidar tarafından kuşatıldık. Bir gün bakıyorsunuz basından bir gün bakıyorsunuz öğrenciden bir de bakıyorsunuz sendikal mücadele vermeye çalışan arkadaşlarımız bazen gözaltılar bazen tutuklamalar bazen de Yener arkadaşımızın şahsında olduğu gibi baskılar, sürgünler ve korkutma politikaları. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nerede haksızlık varsa oradayız’’ ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan ESM işyeri temsilcisi Yener Çalışkan, daha önce de görev değişikliği gerekçesiyle sürgün edilmiş, konuyu mahkemeye taşımıştı. İdare mahkemesi bu atamayı hukuksuz bulmuş ve yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kararla görevine geri dönen Çalışkan, bu kez yine benzer bir kararla karşılaştı. Yener Çalışkan, mahkeme kararıyla döndüğü görevinden yeniden alınmasının ardından işyeri önünde direnişe başladı.