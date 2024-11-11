Direnişte 1 hafta geride kaldı: Uzungöl'de HES'e karşı nöbet sürüyor

Trabzon Uzungöl’de gerçekleştirilmesi planlanan HES projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet bir haftayı geride bıraktı. Çok sayıda siyasi, sanatçı, sporcu ve yaşam savunucularının desteği sürerken bir destek de Çaykaraspor’dan geldi.

Ortahisar FK ile oynanacak olan maç öncesi genç oyuncuların sahaya çıkarken açmış oldukları pankart ile Uzungöl’deki HES projesine dikkat çekti. Sporcular "Uzungöl’e HES Vallahi PES" pankartı açtı. Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği ise "Trabzonspor’a son çağrı" diyerek yaptığı açıklamada, "Uzungöl’ü korumak, Trabzon’un geleceğini korumaktır" denildi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün bulunduğu Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı bölge halkı uzun süredir mücadele ediyor.

Solaklı Deresi üzerinde, 2012’de Trabzonspor’un sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından ‘Uzungöl Regülatörü Hidroelektrik Santral (HES) Projesi’ oluşturulmuş, proje için ÇED raporu alınmış ve HES’e karşı çıkan yöre halkının yargıya başvurmasıyla 2014 yılında Danıştay 14’üncü Dairesi, Trabzon idare Mahkemesi’nin HES kararını bozmuştu. 2023’te ise Trabzonspor, Uzungöl HES’in yüzde 90’ını ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Firması’na 50 milyon TL’ye satmıştı. Yeniden çalışmaların başlayacağı bilgisi üzerine 30 kadar yurttaş geçen yıl yeniden dava açmıştı. Hukuki süreç devam ederken geçen hafta pazartesi günü HES alanında yeniden çalışmaların başlayacağı bilgisi üzerine halk yeniden harekete geçti. İş makinalarının Taşkıran Mahallesi'ne çıkışını engellemek için araçlarla yolu kesen bölge halkı, inşaatın başlamasına engel oldu ve direnişe geçti.

"SORUMLULUK ALIN"

Soğuk havaya karşın nöbet devam ederken, dün Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği bir kez daha açıklama yaptı. Trabzon’un en değerli doğal miraslarından biri olan Uzungöl'ün sadece Trabzon’un değil tüm Türkiye’nin korunması gereken özel bir turizm destinasyonu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Özel çevre koruma bölgesi, tabiat parkı ve sit alanı olmasıda bunun bir göstergesidir. Doğası, zengin biyolojik çeşitliliği ve turizmdeki ekonomik değeriyle dikkat çeken bu bölge, yerel halkın ve turistlerin gözdesi olmanın ötesinde, gelecek nesillere aktarılması gereken bir değerdir. Ne yazık ki, bu güzellik ve ekosistem bugün büyük bir tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, 2012 yılında Uzungöl’de bir hidroelektrik santrali (HES) projesi başlatmış ve bu projedeki hisselerini 2023 yılında Adv Elektrik firmasına yüzde 90 oranında devretmiştir. Trabzonspor gibi Trabzon’un ruhunu temsil eden bir kulübün, doğamıza zarar verme potansiyeli taşıyan bir projeye adını bağlamış olması bizleri derinden üzmektedir. Bu proje, bölgedeki su kaynaklarını, ekosistemi ve turizmi olumsuz etkileyecek, Uzungöl’ün doğal yapısını bozarak geri dönülemez zararlara yol açacaktır. Trabzonspor, şehirle özdeşleşmiş bir kulüp olarak bölge halkının gönlünde özel bir yere sahiptir. Ancak bu proje, Uzungöl’e ve bölge halkına zarar verecek olursa, Trabzonspor’a olan güven ve sevgi büyük bir yara alacaktır. Uzungöllülerin, doğalarına ve yaşam alanlarına zarar veren bu projeye sessiz kalmayacaklarını ve Trabzonspor Kulübü’ne karşı tepkilerini dile getireceklerini öngörmek zor değil. Bu proje, kulüp ile halk arasındaki bağı zedeleyerek, Trabzonspor’un manevi değerine de olumsuz bir etki yapacaktır. Trabzonspor’a çağrımız: Doğaya ve şehre saygı gösterin. Trabzonspor Kulübü’nü, bu yanlış adımdan dönerek Uzungöl’ün ve Trabzon’un doğal güzelliklerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Trabzon’un kalbinde yara açacak bu tür projelere yer yoktur. Uzungöl’e ve Trabzon’a karşı üzerinize düşeni yaparak gelin hep beraber doğamıza sahip çıkalım! Bu kötülüğü şehrinize yapmayın. Trabzonspor yönetimini ivedi bir şekilde bu hatadan dönmeye davet ediyor ve doğa sever insanlarımızın devletimiz tarafından tanınan bu sürede klübümüzün üstüne düşeni yapması gereken sorumluluğu almasını bekliyoruz."