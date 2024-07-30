Direnişte ilk kazanım geldi

Polonez işçileri, fabrikaya giden yolun önceki gece polis tarafından kapatmasına rağmen direnişlerini sürdürdü. İşçilerin kararlı mücadelesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, müfettiş görevlendirdi.

Bilge Su YILDIRIM

Bir hafta içerisinde 127 işçinin işten çıkarıldığı İstanbul Çatalca’da bulunan sucuk salam üreten Polonez fabrikasındaki işçilerin direnişi sürüyor.

İşçilerin 27 Temmuz’da taşeron işçilerin fabrikaya girişini engellemesi üzerine çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesine uğramasının ardından önceki gece polis, fabrikaya giden yolu kapattı. Fabrikaya ulaşmak isteyen işçiler ve sendika üyeleri polisin müdahalesine uğradı. Çatalca Kaymakamlığı’na yürüyüş gerçekleştiren işçilerin kararlı direnişi sonrası polis, fabrikaya giden yollara kurduğu barikatları fabrika önüne kadar geriletti. Kaymakamlıktan fabrikaya yürüyüş gerçekleştiren işçiler, direnişlerini fabrika önünde sürdürdü.

İşten çıkarılan işçilerden Seda Kurt Altıntaş, "Taşeron olarak işe alınan işçi arkadaşlara bu firma herhangi bir hijyen eğitimi vermedi, fabrikadan gelen fotoğraflarda gerekli hijyen önlemlerinin alınmadığını da görüyoruz. Bu tüketici sağlığını da etkileyecek bir durum, bu fabrikadan et çıkıyor en nihayetinde. Kaymakam yasalara aykırı bir şekilde üretim gerçekleştiğini anlayınca arabulucu olacağına, durumu Valilik ile görüşeceğine dair söz verdi. Sözünün karşılığını almayı bekliyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz, bunların hiçbiri bizi durdurmayacak, hakkımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

İşçilerden Nuh Kaya ise müdahale ve engellemelerin yalnızca dirençlerini artırdığını belirtti. Kaya, “Biz burada bileğimizin hakkı için dik bir duruş sergileyerek mücadele ediyoruz, karşılığında ise polis tarafından tekme tokat sürükleniyoruz. Yıllardır çalıştığımız fabrikaya gitmemiz bile engelleniyor. Fabrika yolunun karşı tarafında bekliyoruz çünkü fabrikanın tam önü hâlâ barikatlarla kapalı. Varsın kapatsınlar, biz yine de direniriz” ifadelerini kullandı.

BU PERVASIZLIĞI İKTİDAR SAĞLIYOR

İşçilerin örgütlü olduğu Tekgıda-İş Sendikası’nda örgütlenme uzmanı olan Suat Karlıkaya ise işverenlerin bu gücü iktidardan aldıklarına vurgu yaptı. Polonez patronunun açıkça hiçbir yasa tanımadığının altını çizen Karlıkaya, şunları söyledi: “Bugün Polonez işçilerinin verdiği mücadele, aslında ülkedeki milyonlarca işçi ve emekçinin mücadelesidir. Biz bir haftadır sergilediğimiz dik duruşla zaten iktidara gerekli mesajı verdik, hakkımızı alana kadar da vermeye devam edeceğiz.”

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İşçilerin kararlı mücadelesi sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin işten çıkarılmasına ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Çatalca'daki Polonez gıda fabrikasında çalışan İşçilerin işten çıkarılması ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin bazı basın yayın organlarında haberler yer almaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirmiştir" denildi.