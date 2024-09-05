Direnişteki işçilere biber gazlı müdahale

AKP’li Menemen Belediyesi’nden 27 Mayıs tarihinde haksız yere işten çıkarılan işçiler, direnişlerinin 101’inci gününde Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak istedi. İşçilerin toplantıya katılması polis tarafından engellenirken Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da toplantıya katılmadı.

Polis, barikatla karşılaşan işçilere biber gazı ile müdahalede bulundu.

Polis müdahalesi sırasında baygınlık geçiren işçiler oldu.

“POLİSİ KALKAN ETTİ”

Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklamayı, işçiler adına Recep Çetin yaptı.

İşten çıkarılma nedenlerini öğrenmek ve tazminatlarını almak için büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Çetin, şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile herhangi bir görüşme gerçekleştiremedik. Katıldığı etkinliklere gittiğimizde ise bizimle alay eder gibi gülümsedi, polisi kendine kalkan etti. Bu süreçte iki meclis toplantısına katılmak istedik ancak karşımıza bir muhatap çıkarmak yerine cevabı yine polis barikatları ile verdiler.”

"Pehlivan'ın, vekilliği döneminde personel sayısını seçim kazanabilmek umuduyla 1500'den 4500'e çıkardığını, ancak seçim sonrası bu sayının yükünü taşımakta zorlandığı ve bu sebeple uzun yıllar emek veren eski personellerin mağdur edildiğini" dile getiren Çetin, “Tazminatlarımızın ödenmemesi kadar, seçim öncesi yapılan projelerin bedellerinin ödenmemesi ve Menemen halkına ait arazilerin yok pahasına yandaş iş adamlarına peşkeş çekilmesi, bu sürecin ne kadar adaletsiz ve hukuksuz olduğunu açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.