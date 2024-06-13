Direnişteki işçilere müdahale: 10 yaralı, 3 kişi gözaltında

Malatya'da inşaat işçilerinin verilmeyen hakları için başlattığı iş bırakma eylemine polis müdahale etti. Yaşananlar sırasında 10 işçinin yaralandığı, 3 işçinin de gözaltına alındığını belirtti.

Malatya Bakırcılar Çarşısı Emlak Konut şantiyesinde Leda Grup bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi inşaat işçileri verilmeyen hakları için başlattığı iş bırakma eyleminin 3’üncü gününde polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Yaşananlar sırasında 10 işçinin yaralandığı, 3 işçinin de gözaltına alındığını belirtti.

130 İŞÇİ MAĞDUR

İki aydan beri bütün güçleriyle çalıştıklarını belirten işçiler, kendilerine iki aylık maaşlarının ve haklarının verilmediğini, bayramdan sonra ödeneceğini söyledi.

İşçiler, “Önümüz bayram, 130 kişiye yakın işçi mağdur. Verilmeyen haklarımız için başlattığımız iş bırakma eylemine patronun şikâyeti üzerine polisin gaz ve plastik mermiyle müdahalede bulundu. 10 işçi arkadaşımız yaralandı, 3 arkadaşımız ise gözaltına alındı. Biz hakkımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bu meydana idam sehpası da kursanız gitmeyecek, tek adım geri atmayacağız” dedi.

Açıklamanın ardından “Direne direne kazanacağız” sloganı atan işçiler, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

İYİ-SEN'den yapılan açıklamada ise şöle devam etti:

"Malatya Bakırcılar Çarşısı Emlak Konut şantiyesinde Leda Grup bünyesinde çalışan sendikamız üyesi inşaat işçisi arkadaşlarımızın verilmeyen hakları için başlattığımız iş bırakma eylemine patronun şikayeti üzerine polis müdahalesi başladı. Şantiye içinde sıkılan biber gazı ve plastik mermi nedeniyle 10 işçi arkadaşımız yaralandı. Haklarımız verilmeden tek adım geri atmayacağız. Baskılar bizi yıldıramaz."