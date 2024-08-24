Direnişteki Polonez işçileri Türk İş’i davet etti

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca’da 146 gündür mücadele eden Tekgıda-İş’te örgütlü Polonez işçileri, bağlı bulundukları konfederasyon Türk-İş’in kendilerine sahip çıkmasını istedi. İşçiler Türk İş’in 26 Ağustos Pazartesi günü Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde “Vergide Adalet” çağrısıyla miting yapacağını hatırlattı.

Polonez işçileri, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a direnişe destek çağrısında bulundu. İşçiler “Bizim bulunduğumuz yer Çatalca. Çerkezköy’e kadar gelmişken bizi de ziyaret etsinler. Miting bitiminde Ergün Atalay başkanımızı, mitinge katılan sendikaları ve işçinin, emekçinin yanında olan bütün vatandaşlarımızı Polonez direnişine davet ediyoruz. Birleşerek kazanacağız” dedi.

Direnen işçiler, 17 Temmuz’dan itibaren işe geri alınmak için her yolu denedi. Ancak görüştükleri yetkililerden geri dönüş gelmedi. İşçiler mücadeleyi Tekgıda-İş’in bağlı olduğu Türk-İş dahil herkesin desteklemesiyle kazanıma ulaşabileceğini belirtti.