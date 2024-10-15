Direnişteki Polonez işçilerinden boykot çağrısı

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez işlenmiş gıda fabrikasında anayasal sendika haklarını kullanmak isteyen 146 işçinin işten çıkarılmasının üzerinden 89 gün geçti.

Polonez işçileri ve örgütlü oldukları Tekgıda-İş Sendikası temsilcileri İstanbul’da bulunan Beylikdüzü Marmara Park AVM, Cevahir AVM ve Kadıköy İskele Meydanı'nda eşzamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada 20 Ekim günü İstanbul'dan Ankara'ya “Anayasal Hak Yürüyüşü” başlatılacağı duyuruldu.

İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Cevahir AVM’nin önündeki açıklamada, basın açıklamasını okuyan Tekgıda-İş Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, "ÇatalcaKaymakamı, İstanbul Valisi ve Çalışma Bakanlığı yetkililerini göreve çağırmamıza rağmen, anayasal haklarını kullandıkları için işten atılan 146 arkadaşımızın işe iadeleri gerçekleşmedi. İşçiler adına tek yapılan şey, işten çıkarılan arkadaşların çıkarılma kodu 46’dan 4’e çevrildi ve bu sayede arkadaşlarımızın bir kısmı işsizlik ödeneğinden faydalanmaya başladı. Ancak hak ettikleri tazminatlar hala ödenmedi" ifadelerini kullandı.

"POLONEZ ÜRÜNLERİNİ ALMAYIN"

Köse, “146 arkadaşımız işbaşı yaptırılana kadar, halkımızın tüketimden gelen gücünü kullanarak Polonez ürünlerini almamaya, tüketmemeye davet ediyoruz. Artık mücadele hepimizin mücadelesidir ve biliyoruz ki bu mücadelede yalnız değiliz. Eminiz ki halkımız, verdiğimiz mücadelenin sonuna kadar destekçisi olacaktır” diye konuştu.