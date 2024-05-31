Direnme zamanı

İşçi sınıfı kemer sıkmaya karşı ses yükseltiyor. Mersen ve Purmo’nun ardından Sumitomo fabrikasında işçiler greve başladı. Gürdesan ve PMS Medikal emekçileri üretimi durdurdu. Belediye işçilerinin eylemi sürüyor.

Emek Servisi

Tek adam rejiminin ekonomi politikasının yol açtığı yıkımın faturasını halka kesme girişimlerine karşı tepkiler alanlara yansımaya başladı. Emekliler, çay üreticileri ve öğretmenlerin ardından kemer sıkma politikalarına karşı ses yükselten işçi sınıfının başlattığı eylemler yayılıyor. Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu Mersen ve Purmo fabrikalarında grevler sürürken Çankırı’da lastik üretimi yapan Sumitomo fabrikasında TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıktı. Kocaeli'de Gürdesan, Mersin'de PMS Medikal emekçileri üretimi durdurdu. AKP'li Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, eylemlerini sürdürüyor. Aydın - Denizli otoyol şantiyesinde çalışan işçilerin eylemi kazanımla sonuçlandı.

BİZ DEVAM EDİYORSAK

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bulunan Sumitomo lastik fabrikası yönetimi ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen ve yaklaşık 2 bin 400 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika tarafından grev kararı alındı. Fabrika önünde bir araya gelen sendika üyesi işçiler işletmenin girişine, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart asarak beklemeye başladı.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, toplu iş sözleşmesi düzeninde işçinin seçtiği temsilciden şube yönetimine kadar herkesin söz hakkı olduğunu belirterek, "Biz üzüm yemek, kalıcı olmak istiyoruz. Bu fabrika kurulalı birçok yöneticiniz gitti ama biz varız. Emek burada var olduğu sürece bu fabrika burada olacak ve emek biziz" dedi.

Alım gücünün düştüğünü, işçinin durumunu izah etmeye çalıştıklarını anlatan Akyüz, şöyle konuştu:

"Var olan durumumuzu izah etmeye, sıkıntılarımızı anlatmaya çalıştık. 'Biz verimli çalışırsak varsın, biz devam ediyorsak varsın' dedik. Bu fabrika gelişiyor, büyüyor. İşçi parası yüzünden batan fabrika yoktur, mümkün değildir. Ne gerekiyorsa dün bütün argümanlar ortaya konulmuş, her şey söylendi. Geldiler, bize bir ücret reva gördüler. Ücret önemli ama toplu sözleşmeyi ayakta tutan idari maddeler, yasal maddelerin geliştirilmesi, sosyal hakları, ücrettir... Bunların 2'si ek biri geçici madde, 15 madde duruyor."

Petrol-İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topcu da 5 aydır toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini dile getirdi. Lastik işçisinin belirli bir seviyeye gelmesini istediklerini vurgulayan Topcu, "Biz bu işi masada çözmek istedik, Allah biliyor kalbimizi. Son ana kadar masadan kaçmayacağız. Petrol-İş Sendikası hem mücadeleci hem müzakereci bir sendika. Masada müzakereyi de çok iyi yapar ama gördüğünüz gibi sahada mücadeleyi de en iyi şekilde yapar. Biz bundan hiçbir zaman gocunmadık" dedi.

MERSEN VE PURMO GREVİ

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Mersen ve Purmo fabrikalarında grevler sürüyor. Kocaeli Gebze’de kurulu Fransız merkezli yan sanayi elektrik ekipmanları üreticisi Mersen işçileri, 2022 yılından beri, toplu sözleşme hakları için mücadele ediyor. Grevlerinde 42 günü geride bırakan Mersen işçileri, Fransız patron toplu iş sözleşmesi masasına oturana kadar direnişlerini sürdürmeye kararlı olduklarını dile getiriyor.

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Purmo Group'ta toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine greve çıkan işçiler 22 gündür direniyor. Dün sabah saatlerinde toplanan işçiler, sloganlar atarak grev alalına kadar yürüdü. İşçiler, 42 gündür direnen Mersen işçilerini selamladı.

Purmo Group işçileri grevlerinin 22’nci gününde yürüdü. (Fotoğraf: AA)

Mersin’de bulunan PMS Medikal fabrikasında işçiler aylardır ücretlerinin eksik yatırılması ve iki aylık ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş durdurdu. Fabrikadaki üç vardiyada çalışan işçilerin tamamı iş bırakma eylemine katıldı. İşçiler iki aylık ücretlerinin ödenmediğini söyledi. İş bırakan işçiler PMS Medikal patronuyla yapacakları görüşme neticesinde eylemlerine nasıl devam edeceklerini kararlaştıracak. "İşçilerinin talepleri şöyle, "Ücretler düzenli ödensin, banka promosyonları ödensin, yemekhane şartları düzeltilsin, bayramlarda ikramiye verilsin, emekli olan arkadaşlarımızın tazminatları ertelenmeden ödensin."

DİRENİŞ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Kocaeli Dilovası'nda bulunan Gürdesan'da çalışan işçilerin örgütlü oldukları Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş'in patronla beraber işçilerden habersiz toplu iş sözleşmesi imzalamasına karşı başlattıkları üretimi durdurma eylemi 3'üncü gününde devam etti. Fabrika yemekhanesinde toplanan işçiler, iş başı yapmayı reddetti. Sabah saatlerinde yapılan toplantıda Özçelik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Durmuş’un “3 günlük üretim kaybını gidermek üzere çalışırız” sözüne karşılık işveren İsmail Gürsoy işçilere bağırarak, “Herkes tezgahının başına” dese de işçiler üretime başlamayı kabul etmedi.

DİRENENLER KAZANDI

Aydın-Denizli Otoyolu inşaatı ihalesini alan firma tarafından ücretleri ödenmeden işten çıkarılan 51 işçinin inşaa ettikleri köprü üzerinde başlattığı eylem 12'nci gününde kazanımla sonuçlandı. İşçilerin örgütlü olduğu İYİ-SEN dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farnas ve İnceoğulları inşaat çalışanı 51 işçi arkadaşımızın verilmeyen hakları için başlattığımız eylem 12. gününde kazanımla sonuçlandı. Bu süreçte her türlü olumsuz barınma ve beslenme koşuluna rağmen sendikasına güvenerek kararlılıkla mücadele eden işçi arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.