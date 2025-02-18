Direnmek zorundayız

Politika Servisi

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından kentte başlayan protestolar devam ediyor.

Dün gerçekleşen eylemde konuşan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, "Bu mevcut kayyum yönetimi, halkın iradesine yeniden göz koyma çabası içinde. Ancak unutsunlar, halkımız buna asla izin vermeyecek. Her kayyum, halkın iradesini çalan hırsız olarak tarihe geçecek” dedi.

KAYYUMLARIN VE HIRSIZLARIN SONU GELDİ

Zeydan, “Yolsuzluk düzenini devam ettirmek ve daha da büyük bir utanç yaşatmak istiyor. Ancak biz buradan söz veriyoruz, kayyumların ve hırsızların sonu geldi. Siz, 10 bin kolluk kuvvetiyle gelip, copla, gaz bombalarıyla halkın iradesini zapt edemezsiniz. Tarihte halkın iradesini çalanlar, bu halkı ezenler tarihin çöplüğüne gitti. Biz halkımızın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız’’ ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİNDEN VAN’A ZİYARET

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan oluşan heyet de dün Van’ı ziyaret etti.

Burada ilk olarak konuşan DEM Parti İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, “Biz bu baskının amacını biliyoruz. Amaç bu ülkede demokrasinin önüne geçmek, toplumsal barışın ve hukukun gelişmesinin önüne geçmek her şeyin kendilerine göre ve ülkeyi kendi mallarıymış gibi kullanmak isteyen bir zihniyetin yaklaşımı olduğuna inanıyoruz. Türkiye halkları bugün bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyor” dedi.

Dilekçi’nin ardından konuşan Başarır, “Türkiye'de anti- demokratik uygulamalar, hukuksuz soruşturma ve iddianameler, kayyum uygulamaları bizi böyle bir ziyarette buluşturdu. Uzun yıllardır Van'a hiçbir yatırım yapmayan ve olanları da kapatan bir iktidar var. Yatırım yok ama kayyum var, yatırım yok ama anti-demokratik uygulamalar var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Halk valileri seçmiyor, halk belediye başkanlarını seçiyor. Çok tuhaf bir dönemdeyiz. Bu hukuksuzluk, Türkiye demokrasisini uçuruma doğru götürüyor. 86 milyon buna izin vermeyecektir. Hep beraber direnmeliyiz’’ ifadelerine yer verdi.

DİRENMESEYDİK MAZBATAYI DA ALAMAZDIK

Ziyaret sırasında konuşan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Türkiye'nin her yerinde kayyum atamaları yaşandığını, her gün gazeteciler siyasetçiler, iş adamlarının hedefte olduğunu söyledi. Tanrıkulu, şunları söyledi:

‘‘Bu sabah itibarıyla daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımıza karşı yeni bir dava daha açıldı. Hepinizin sesi olan Halk TV'ye karşı bir daha açıldı. TÜSİAD hedef gösterildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Ahmet Özer hapiste. Bunlar CHP'li belediye başkanları, sizlerin desteği ile seçildiler. Ovacık, Mardin, Siirt, Tunceli belediye başkanları alındı. Hakkari daha ilk gün alındı. Eğer sizler birlikte burada direnmeseydiniz Abdullah Zeydan'a mazbata verilmeyecekti. Eğer 10 ay belediye başkanlığı yaptıysa Van halkının gücüyle burada kaldı. O nedenle hep beraberiz, bu saldırıları beraber, dayanışma içinde atlatacağız. Umutsuzluk yok mücadele var.’’