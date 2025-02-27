Dış basın Abdullah Öcalan'ın çağrısını nasıl gördü?

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı dünya basınında geniş yer buldu. Çağrı dış basında da anasayfada yer buldu.

"Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, PKK'nin ömrünü tamamladığını belirtti.

Dış basında yer alan haberlerde 'çatışmaların biteceğine' ilişkin vurgular yer aldı.

THE GUARDIAN

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Guardian, haberi ana sayfadan verdi. "Hapisteki Kürt lider, Türkiye ve Ortadoğu'yu sarsabilecek büyük bir değişimde grubun silahsızlandırılması çağrısında bulundu" başlığla veren The Guardian, haberde şu ifadelere yer verdi:

"Öcalan'ın mesajının Ortadoğu'da, özellikle de Kürt güçlerinin önemli toprakları kontrol ettiği Suriye'de, İran ve Irak'ta geniş kapsamlı etkileri olacak."

REUTERS

İngiliz haber ajansı Reuters da çağrıyı anasayfadan gördü. Çağrıyla ilgili girilen haberde "Hapisteki Kürt militan lideri Türkiye ile çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu" başlığına yer verdi. Reuters, çağrı haberinde şunları kaydetti: "Ankara ile 40 yıllık çatışmayı sona erdirebilecek ve bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilecek bir harekettir."

BİLD

Alman BILD gazetesi, "Kürt liderden çağrı: Öcalan PKK'yi silahsızlandırmak ve tasfiye etmek istiyor" başlığıyla verdiği haberde, "Bu duyuru, kırk yıldır süren kanlı çatışmaların ardından Türkiye'deki çatışmaların sona ermesinin önünü açabilir" denildi.

LE MONDE

Fransız basınından Le Monde ise " Yıllardır hükümete karşı silahlı mücadele yürüten PKK'nin lideri, Kürt hareketinin tasfiye edilmesi ve silah bırakması çağrısında bulundu" başlığıyla çağrıya yer verdi. Le Monde da haberi manşetten gördü.

CNN INTERNATIONAL

CNN International da haberinde başlığı şöyle gördü: "Kürt ayrılıkçı lider, takipçilerine silahsızlanma çağrısında bulunarak Türkiye ile elli yıldır devam eden isyanı sona erdirme potansiyeli taşıyor"

FINANCIAL TIMES

İngiliz gazetesi Financial Times (FT) anasayfada yer verdiği çağrı haberini "Türkiye'nin hapisteki Kürt liderinden militanlara silahsızlanma çağrısı" başlığıyla servis etti.