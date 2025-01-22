Dış basın Bolu'daki yangın faciasını nasıl gördü?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde dün gece 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın faciası dünya basınında geniş yer buldu.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 51 kişi de yaralandı.

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Guardian, haberi ana sayfadan verdi. Yaşananları anlatan ve görgü tanıklarına yer veren The Guardian, haberde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Bolu dağlarındaki popüler bir kayak merkezi otelinde çıkan yangında 76 kişi öldü. Yangın​ nedeniyle konuklar pencerelerden atlamak veya yatak çarşaflarını kullanarak binadan kaçmak zorunda kaldı."

"MİSAFİRLER PENCEREDEN ATLAMAK ZORUNDA KALDI"

İngiliz haber ajansı Reuters ise yangınla girdiği ilk haberde 76 kişinin öldüğüne ve insanların camdan çarşafları bağlayarak kurtulduğuna dikkat çekerken; ikinci haberinde 9 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekti.

BBC’nin haberinde de hayatını kaybeden 76 kişinin tamamının kimliklerinin henüz teyit edilmediği hatırlatılırken yaşamını yitirenler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 10 yaşındaki yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda da bulunduğu belirtildi. Kulüp yaptığı Instagram paylaşımında haberi “derin bir üzüntüyle” öğrendiğini belirtti. Öte yandan BBC de bazı yurttaşların pencereden atladığına da değindi.

CNN International da haberinde, insanların pencerelerden atlamak zorunda kaldığını, "Yangında onlarca kişi hayatını kaybetti, çaresiz tatilciler alevlerden ve dumandan kaçmak için pencerelerden atlamak zorunda kaldı" ifadeleriyle aktardı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA EN 'ÖLÜMCÜL TRAJEDİ'

Washington Post gazetesinin haberinde yangının, Türkiye'nin güneyindeki birçok ilde 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan iki depremin yaşandığı Şubat 2023'ten bu yana Türkiye'de yaşanan en ölümcül trajedi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Fransız basınından Le Monde ise ''büyük yangın'' ifadelerine yer verdiği haberde, 76 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 günlük yas ilan ettiğini de aktardı.

BİLD: ÖLÜ SAYISI DÜŞÜK BİLDİRİLDİ

Alman BILD gazetesi, "İnsanlar ölüm korkusuyla çarşaflarla aşağıya indiler" başlığıyla verdiği haberde, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve yetkililerin olay yerinde incelemeler yaptığı vurguladı. Yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi. Ancak gazete, dün gece yapılan ilk açıklamalarda ölü sayısının daha düşük bildirildiğini de aktardı.