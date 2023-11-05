Dış basın CHP'deki genel başkan değişimini nasıl gördü?

Özgür Özel'in 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak genel başkan seçilmesi dış basında yer buldu. Reuters, seçim sonucunu "Türkiye'nin ana muhalefeti yerel seçimler öncesinde Özgür Özel'i yeni lider olarak seçti" başlığıyla duyurdu. Fransız televizyon kanalı France 24 ise seçim sonucunu "Türkiye'de muhalefet seçim yenilgisinin ardından lider değiştirdi" başlığı ile gördü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

DIŞ BASINDA CHP KURULTAYI

Özgür Özel'in 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak genel başkan seçilmesi dış basında da yer buldu.

İngiliz merkezli Reuters, seçim sonucunu "Türkiye'nin ana muhalefeti yerel seçimler öncesinde Özgür Özel'i yeni lider olarak seçti" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Türkiye önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi pazar günü Özgür Özel'i yeni genel başkan olarak seçti ve görevdeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık görev süresine son verdi" ifadelerine yer verildi.

Reuters'ın haberinde, "Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık döneminde CHP, ülke çapında %25'lik tarihi destek tavanını aşamamıştı. Pazar günü Kılıçdaroğlu, parti üyelerinin yarıştan çekilmesi yönündeki çağrılarına rağmen, Özel'in ilk turda çoğunluğu sağlayamaması üzerine oylamayı ikinci tura taşımayı tercih etti" denildi.

Fransız televizyon kanalı France 24 ise seçim sonucunu "Türkiye'de muhalefet seçim yenilgisinin ardından lider değiştirdi" başlığı ile gördü.

Haberde, şu ifadelere yer verildi: "Partinin yıllık kongresinde delegeler, Erdoğan'ın yirmi yıllık İslami muhafazakâr iktidarını sona erdirmek için muhalefetin en iyi şansı olarak görülen bu fırsatı heba ettikten sonra Kılıçdaroğlu'nun yerine nispeten tanınmayan Özgür Özel'in getirilmesi yönünde oy kullandı."

"Kılıçdaroğlu yenilgiyi kabul edip istifa etmeyi reddederek kendi partisi içinde birçok kişiyi kızdırdı" denilen haberde, "Kılıçdaroğlu, parti kongresinde yapılan iki turlu hararetli oylamanın ardından liderlik koltuğunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği adaya kaptırdı" ifadeleri kullanıldı.

Financal Times ise "Türkiye'de muhalefet genel seçim yenilgisinin ardından uzun süredir görevde olan liderini görevden aldı" başlığı ile seçim sonucunu değerlendirdi.

Haberde, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, bu yılın başlarında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimete uğrayan uzun süreli lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevden aldı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, "Kılıçdaroğlu'nun yerine deneyimli milletvekili Özgür Özel'i getirdi" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

Özel, 1974'de Manisa'da doğdu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.

25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.

Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.