Dış basın İBB iddianamesini nasıl gördü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mart operasyonlarından 232 gün sonra hazırlanan iddianamede CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 849 yıl 6 aydan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

THE GUARDİAN: "TAMAMEN SİYASİ"

Guardian’ın internet sitesinde yer alan haberde, Özgür Özel’in iddianamenin duyurulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada kullanılan ifadelere yer verildi.

Guardian’ın haberinin başlığında "‘Tamamen siyasi': İstanbul Belediye Başkanı'na 2 bin yıla kadar hapis cezası getirebilecek 142 suçtan dava açıldı" ifadeleri yer aldı. Haberde “Türk savcılar, tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yüzlerce yıl hapis cezası gerektirebilecek 142 suçtan yargıladı. Bu hamle, ülke muhalefetine yönelik siyasi amaçlı bir saldırı olarak görüldü” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca İmamoğlu için “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi” nitelendirmesi yapıldı.

AP: KAPSAMLI BİR BASKININ PARÇASI

Ekrem İmamoğlu’nu “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rakibi” olarak tanımlayan Associated Press (AP) de “Savcı, yolsuzluk iddiasıyla tutuklu İstanbul Belediye Başkanı için 2 bin 352 yıl ceza istedi” dedi.

İmamoğlu’nun tüm iddiaları kesin bir dille reddettiğine yer verilen haberde “Eleştirmenler, suçlamaları ana muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi amaçlı bir çaba olarak görüyor. Tutuklanması, Türkiye'de on yılı aşkın süredir görülen en büyük halk gösterileri dalgasını tetikledi.” yorumlarına yer verildi.

Haberde Türkiye’de son bir yılda yoğunlaşan belediye operasyonlarına da dikkat çeken şu ifadeler yer alıyor:

“Eleştirmenler, ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer belediye başkanları ve yetkililerine karşı açılan davalarla birlikte, bu davaları, geçen yılki yerel seçimlerde gösterdiği güçlü performansın ardından başlatılan daha kapsamlı bir baskının parçası olarak görüyor. Parti tarafından yönetilen birçok belediye, yıl boyunca bir dizi tutuklamayla karşı karşıya kaldı”

REUTERS: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BASKISININ SON DALGASI

Reuters da İmamoğlu ile ilgili hazırlanan iddianemeyi gündeme taşırken “Türk savcı, tutuklu İstanbul muhalefet belediye başkanı için 2.000 yıl hapis cezası talep ediyor” ifadelerini kullandı.

Haberin özetinde ise “Erdoğan'ın muhaliflerine yönelik benzeri görülmemiş baskısının son dalgası” ifadelerine yer verildi.

Haberde “Erdoğan'ın muhaliflerine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir yıldır devam eden hukuki baskıyı daha da derinleştiren ayrı bir hamleyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kapatılmasını değerlendirmesini üst mahkemeden talep etti” ifadeleri yer aldı ve Özgür Özel’in davanın siyasi nitelikli olduğuna ilişkin açıklamalarına yer verildi.

NEW YORK TİMES: TÜRKİYE, ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK SİYASÎ RAKİBİ İÇİN 2000 YIL HAPİS CEZASI İSTİYOR

ABD merkezli The New York Times gazetesinin, "Türkiye, Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi için 2000 yıl hapis cezası istiyor" başlıklı haberinde iddianamenin davada önemli bir tırmanışa işaret ettiği vurgulandı.

İddianamede, "İmamoğlu örgütünün" İstanbul'u "bir ahtapotun kolları gibi" sardığı ifadelerine özel vurgu yapılarak bu ifadenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılan bir ifade olduğu hatırlatıldı.

FİNANCİAL TİMES: ADAY OLMASI ENGELLENEBİLİR

Britanya merkezli The Financial Times, iddianamenin ardından yaptığı haberde bu gelişmenin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca rakibinin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasının engellenebileceği ihtimalini" gündeme getirdiğini yazdı.

Türkiye'de bin yılı aşan ceza taleplerinin nadir görüldüğünün altı çizilen haberde iddianamenin ardından borsada düşüş yaşandığına dikkat çekildi.