Dış basında törene yoğun ilgi

Politika Servisi

PKK’nin Süleymaniye’de düzenlediği silah bırakma töreni uluslararası basında geniş yankı buldu. Dış basında, 40 yılı aşkın çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bu adımın sadece Türkiye’de değil, Irak, Suriye ve İran’da da siyasi ve güvenlik dengelerini etkileyecek önemli sonuçlar doğuracağı değerlendirmesi yapıldı.

Analizlerde sürecin Türkiye’de yeni bir siyasi uzlaşma zemini yaratabileceği, Ankara’nın barış sürecini yasal çerçeveye kavuşturmak için adımlar atacağı ve bölgesel aktörlerin gözünü özellikle Suriye’deki Kürt güçlerin entegrasyonuna çevirdiği öne çıkarıldı.