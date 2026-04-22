Dış borca iki ayda dev faiz ödendi

İktidarın politika tercihleri ülkeyi üretimle değil borçla ayakta duran bir ekonomik modele mahkûm etti. Hem içerde hem de dışarda dünyanın en yüksek faiz oranlarıyla borçlanan Türkiye’nin bu yılın ilk iki aylık döneminde dış borçları için yaptığı faiz ödemesi yüzde 10,8 oranında artarak 4,4 milyar dolara kadar yükseldi. Bu ödemenin 1,8 milyar dolarını Merkez Bankası ve kamu kesimi yaparken, 2,6 milyar dolarlık kısmını ise bankalar ve reel sektör gerçekleştirdi. Türkiye’nin orijinal vadesine bakılmaksızın, geri ödemesi bir yıl içerisinde yapılması gereken dış borcu bu yılın ilk iki ayında 13,7 milyar dolar artarak 239,2 milyar dolara çıktı.

Bu ödemenin 12,3 milyar dolarını Hazine, 578 milyon dolarını yerel yönetimler, 45,5 milyar dolarını kamu bankaları, 563 milyon dolarını KİT’ler, 24,4 milyar dolarını ise Merkez Bankası yapmak zorunda bulunuyor. Gelecek 12 aylık dönemde özel sermayeli bankaların 68,3 milyar dolarlık, bankacılık dışı finans kuruluşlarının 6,1milyar dolar, reel sektörün ise 81,5 milyar dolarlık ödeme yapacak. Ülkenin dış borç stoku 2025 sonu itibarıyla 520 milyar dolar düzeyindeydi. Stokun yüzde 45’i bir yıl içinde ödemesi yapılması gereken borçlardan oluşuyor. 239,2 milyar dolarlık anapara ödemesinin yanı sıra ülkenin 25 milyar dolar civarında da dış borç faizi ödemesi gerekiyor.

VADE KISA, MALİYET YÜKSEK

Borç stokunun vadesinin kısa olması, dış borçlanmanın maliyetini önemli ölçüde artırıyor. Orijinal vadesi bir yıldan daha kısa olan dış borç miktarı ise Ocak-Şubat döneminde 6,2 milyar dolarlık artışla 173,5 milyar dolara kadar çıktı. Bu borcun da 23,9 milyar doları kamu bankalarına, 24,4 milyar doları Merkez Bankasına, 110 milyar doları ise özel sektöre ait bulunuyor. Özel sektörün kısa vadeli borçlarının ise 43,9 milyar doları bankacılık sektörüne, 66,4 milyar doları ise reel sektöre ait.