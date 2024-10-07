Dış borçlara 240 milyar dolar faiz

BirGün / ANKARA

Türkiye’nin sıcak para dışında dış finansman bulmakta zorlandığı bir dönem olmasına rağmen Türkiye’nin dış borç stoku bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 9,6 milyar dolar, 2023 yılı sonuna göre ise 12,1 milyar dolar artarak haziran sonunda 512 milyar dolara kadar yükseldi.

Dış borç stokunun 210,7 milyar dolarlık kısmını kamu kesimi borçları oluşturdu. Merkez Bankası’nın 44,7 milyar dolar olan dış borcuyla birlikte devletin toplam dış borcu 255,3 milyar doları buldu.

ÖZEL VE KAMU EŞİTLENDİ

Özel sektörün dış borcu ise yılın ikinci çeyreğinde 7,9 milyar dolar artarak 256,6 milyar dolara yükseldi. CHP grubu ekonomi notunda uzun bir aradan sonra özel sektörle kamunun dış borcu eşitlendiği belirtildi. Borç stokunun 178,6 milyar dolarlık kısmını kısa vadeli dış borçlar oluşturdu. Her 100 dolarlık borcun 35 doları orijinal vadesi bir yıldan kısa borçlardan oluştu. Dış borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 42,6’ya indi.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonunda Türkiye’nin 131,8 milyar dolar dış borcu bulunuyordu. Dış borç AKP döneminde 380,2 milyar dolar artarak 512 milyar dolar oldu.

İktidardakilerin “IMF’ye borcu ödedik” diye övündüğü bu dönemde IMF borcu ödendi ancak, Merkez Bankası da dahil Devletin dış borcu 168 milyar dolar büyüdü. AKP döneminde özel sektörün dış borcu ise 220 milyar dolar arttı. Hem devlet hem de özel sektör AKP iktidarı döneminde dış borçlar için toplam 240 milyar dolar faiz ödemesi yaptı.