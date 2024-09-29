Diş hekimine muştalı saldırı: "Nasıl benim husumetlimi tedavi edersin?"

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Eylül tarihinde, sabah saatlerinde kendi işlettiği kliniğine giden diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç, komşusu Burak Çağlayan'ın görüşmek istediğini öğrendi.

Bunun üzerine Çağlayan'ın yanına giden Erkılıç, önce muşta ile saldırıya uğradı. Kaçmaya çalışan Erkılıç'ın arkasından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Artı Gerçek'in haberine göre; Muşta ile saldırıya diş hekimi Dt. Muhammet Fatih Erkılınç’a şans eseri mermi isabet etmedi. Yüzünde şişlik ve yaralar oluşan Dt. Erkılınç, şikayetçi oldu. Olayı gerçekleştiren kişi ise polisin gelmesi ile olay yerinden kaçtı.

'MERMİ İSABET ETSE ÖLEBİLİRDİM'

Muhammet Fatih Erkılınç yaşananları şöyle anlattı:

“Komşum Burak Çağlayan, benim olmadığım bir zamanda muayenehaneme gelerek sekreterime kendisine uğramamı istemiş. Her zaman kahvemi içen bir insandı. Dostane çağrı diye düşünerek kendisine uğradım. Bana “Sen nasıl benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini yaparsın?” diyerek elindeki muşta ile suratıma vurmaya başladı. Diğer elinde maket bıçağı vardı. Ben kendimi korumaya ve kaçmaya çalışırken arkamdan pompalı tüfek ile ateş etti."

"ŞANS ESERİ VURULMADIM"

Şans eseri vurulmadığını dile getiren Erkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mermi isabet etse ölmüş olabilirdim. Çünkü düşmanca bir saldırı beklemiyordum. Canım çok yandı. Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Polise şikayet ettim. Silahlı olduğu için Özel Harekat Birimleri geldi. Kapıyı kırarak içeri girdiler ama yan kapıdan firar ettiğini öğrendik. İçi dolu iki silahı da buldular. Ben bir hekimin. Bu saldırıyı hak etmedim. Bundan sonra muayenehanemize gelen hastalarımıza “Sen kimin yakınısın? Kimin düşmanısın? diye sorup, muayene etmeyecek miyiz? Hangi devirde yaşıyoruz? Bu nasıl anlayış, bu neyin kafası anlamadım. Güvenlik güçlerimize, adalete, devletimize güveniyorum. Umarım beni darp eden şahıs en kısa sürede yakalanarak, hak ettiği cezayı alacaktır. Sizlere de buraya kadar gelerek bana destek olup, güç verdiniz."

Adana Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Hasan Boğa ve Başkan Vekili Metin Ersoy, Muhammet Fatih Erkılınç’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Metin Ersoy, “Adana Diş Hekimleri Odası Yöneticileri olarak bizler şiddetin her türlüsüne karşıyız. Koşulları ve psikolojik durumu ne olursa olsun; hiçbir konuda çözümün şiddet ile olacağına inanmıyoruz. Yaşamış olduğunuz bu durumu hiç bir şekilde kabul etmediğimiz gibi üzüntüsü içerisindeyiz. Menfur saldırıda bulunan kişiyi şiddetle kınıyoruz. Hiç bir sebep onu haklı kılmaz. Kaldı ki bir hekim böyle bir sebep ile hastasını reddedemez. Alternatifi de yoktur. Oda avukatımızı olaya dahil ederek gereken her türlü desteği sağlamaya hazırız. Geçmiş olsun.” diye konuştu.