Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ve 1 kişi tutuklandı

Gazipaşa’nın tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Mustafa Kalaycı’nın ölümüyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Kalaycı’nın eşi Ayşe K. ile Mehmet K. isimli bir kişi tutuklandı. Gözaltına alınan F.U. isimli kadın ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Gazipaşa’da 7 Ocak tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı’nın kendine ait evde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmasının ardından Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Cuma günü gözaltına alınan Kalaycı’nın eşi Ayşe K. ve F.U. isimli kadın ile Mehmet K., polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Adliyesine getirildi. 2’si kadın 3 şahısın, savcılık tarafından ifadesi alındı. F.U. isimli kadın, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kalaycı’nın eşi Ayşe K. ve Mehmet K. ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kalaycı’nın eşi Ayşe K. ve Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Olay, 7 Ocak tarihinde İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Diş Hekimi Mustafa Kalaycı’ya ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi. Kalaycı’nın yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Kalaycı’yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.