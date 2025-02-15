Diş hekimlerinde sıkacak diş kalmadı

Yurt genelinde diş hekimleri, çalışma koşullarına dikkat çekmek ve özlük haklarındaki eksiklikleri protesto etmek amacıyla 14 Şubat’ta iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimleri greve katıldı.

Ülkenin birçok kentinde eylem yaparak taleplerini açıklayan diş hekimleri, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışma koşullarının iyileştirilmesini, gerekli malzeme eksikliklerinin giderilmesini ve yardımcı personel sayısının artırılmasını istiyor. Diş hekimleri İstanbul’da Okmeydanı Ağız Diş Sağlığı Hastanesi önünde, İzmir ve Ankara’da da il sağlık müdürlüklerinin önünde bir araya geldi.

İstanbul’daki açıklamayı yapan Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İşyeri Baştemsilcisi Diş Hekimi Işıl Hatipoğlu, “2000’li yıllardan beri süre gelen sağlıkta dönüşüm programı sebebiyle ekonomik ve özlük haklarımızı kaybediyoruz. Bu sistemde en çok ağız ve diş sağlığı alanında çalışan emekçiler zarar görmektedir. Artan MHRS randevu sayıları yüzünden hastaya ayrılan sürenin azalması sonucu nitelikli tedavinin yapılamaması, eksik istihdam, sağlıksız çalışma ortamı, düşük ücretler nedeniyle diş hekimleri hizmet üretemez duruma gelmiştir” dedi.

Hatipoğlu, öneri ve talepleri şu şekilde dile getirdi: “Sağlık örgütleri karar alma süreçlerinde yer almalıdır. Ücretler tek kalemde emekliliğe yansımalı ve yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır. Toplumun sağlık hizmetine erişimi önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde kullanılan malzemelerin kalitesi artırılmalıdır. Kadrolu ve güvenceli meslek mensuplarının sayısı artırılmalıdır. Ücretlerde adaletsizlik, eksik tıbbi malzeme ve cihazlara rağmen artan hasta sayısı ile iş yükü artan sağlık emekçilerinin maaşlarında adil bir düzenleme yapılmalıdır. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan mekânlarda yeterli, güvenli ve standart çalışma koşulları sağlanmalıdır.”

SES Ankara Şube Eş Başkanı İbrahim Kara da Ankara’da yaptığı açıklamada, “Sağlık emekçisi ve halkı karşı karşıya getiren bu sistemde en çok zarar görenlerin başında ağız ve diş sağlığı alanında çalışan kamu emekçileri gelmektedir. Yüksek MHRS sayıları, kısıtlı süreler, eksik istihdam, sağlıksız ve güvenli olmayan çalışma ortamı, düşük ücretler ve tükenmişlikle hizmet üretemez durumdayız. Halka nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunma mücadelesi veren ağız ve diş sağlığı emekçilerinin ekonomik, özlük, demokratik haklarını korumak, iyileştirmek için başlattığımız fiili ve meşru eylemlerimiz artarak devam edecektir” diye konuştu.

Ankara Diş Hekimleri Odası adına konuşan Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er ise şunları söyledi: “Sağlıkta Dönüşüm Programı’ adı altında yıllar önce başlatılan ve giderek içinden çıkılmaz bir hal alan mevcut sağlık sistemi, diş hekimlerinin de diğer sağlık çalışanları gibi yorgun, mutsuz ve tükenmiş bir hale getirmiştir. Nitelikten çok, nicelik esasına dayanan, denetlenmesi ve sürdürülebilirliği imkânsız olan bu sistem meslektaşlarımızı ağır çalışma koşulları altında bırakmakta, halkımızın nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşmasını engellemekte ve toplum sağlığını tehdit etmektedir.”

HAKKIMIZI ALACAĞIZ

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen eylemde Hekim Birliği adına açıklamayı okuyan Cafer Doğan, “Her geçen gün artan sorunlarımızla bir yandan baş etmeye çalışırken mesleğimizi hakkıyla sürdüremez bir hale gelmiş bulunuyoruz. Halkımıza, hastalarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için çabalıyoruz, bunun için her gün onlarca fedakarlık yapıyoruz ancak mevcut çalışma koşullarımız nedeniyle kamuda çalışan diş hekimleri olarak artık tükeniyoruz” diye konuştu.